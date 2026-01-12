為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗上任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

    2026/01/12 17:16 中央社
    日相高市早苗。（法新社檔案照）

    日相高市早苗。（法新社檔案照）

    日本首相高市早苗今天下午已抵達家鄉奈良縣，準備接待明天到訪的韓國總統李在明。兩人明天將召開日韓領袖會談。日媒指出，過去也曾有日本首相選在家鄉歡迎外國元首。

    「日本經濟新聞」報導，這是高市去年10月就任首相以來首度返鄉。

    高市去年10月前往韓國慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）期間曾與李在明召開場邊領袖會議。當時，李在明就表達想訪問奈良的意願。這次日韓領袖會談的地點因此也選在日本奈良縣。

    韓國青瓦台上週已宣布，李在明將在本月13日起訪問日本奈良縣兩天。

    「日本經濟新聞」今天回顧，先前也有日相選在家鄉接待外國領袖以表達歡迎之意。

    像是2016年，時任日相安倍晉三就在山口縣長門市與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）召開領袖會談。當時，兩人的晚宴只有翻譯人員陪同，為一對一的領袖會議。

    此外，2023年，時任日本首相岸田文雄在祖籍所在地兼選區的廣島縣，舉辦七大工業國集團（G7）峰會。而他當時也在曾被原子彈轟炸的廣島縣，呼籲國際社會團結。

    而海外領袖也曾於家鄉或私人宅邸，舉辦領袖層級的外交活動。

    像是印度總理莫迪（Narendra Modi）2017年第10次與時任首相安倍晉三碰面時，就選在莫迪的出生地、印度西部的古茶拉底邦（Gujarat）接待安倍。當時，安倍抵達當地時，約5萬居民還夾道歡迎。

    此外，美國總統川普（Donald Trump）也常因為在美國佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），或是紐約的川普大樓（Trump Tower）等私邸接待外國政要而為人所知。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播