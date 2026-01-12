為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    豬隊友出沒！日本愛知高速公路豬群亂竄 警方緊急封路追捕

    2026/01/12 17:46 即時新聞／綜合報導
    位於日本愛知縣西尾市的高速公路，今（12）日下午驚傳有10頭以上的豬隻逃竄。（圖擷取自YouTube「メ〜テレニュース」）

    日本愛知縣西尾市的高速公路，今（12）日下午發生一起動物逃脫事故，有10頭以上的豬隻，突然集體跑到國道23號西尾東交流道附近，引發駕駛與民眾恐慌。當地警方接獲多人通報「豬群逃跑」（ブタが逃げている）的消息，已緊急下令封閉部分路段，目前正在全力追捕逃竄豬隻。

    綜合日媒報導，這起事件發生在日本時間今日下午2半點（台灣時間下午2點半）左右，西尾署警方表示，接獲許多民眾通報「有豬群在高速公路上跑」，還有人指出這些豬隻是從一輛行駛中的卡車上逃脫。趕赴現場的警方，初步清點在國道上四處亂竄的豬隻，至少有10頭以上，不少駕駛努力小心翼翼避開竄逃豬隻，場面相當混亂。

    報導指出，為避免豬群衝撞車輛釀成嚴重交通事故，警方緊急下令國道23號部分路段，實施交通管制措施，同時通知相關單位一起協助圍捕行動。截至日本時間今日下午4半點（台灣時間下午3點半）為止，這批逃竄豬隻尚未有一頭僅被捕獲。

