為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普指中俄恐占格陵蘭 中：美國牟利勿拿他國當藉口

    2026/01/12 16:35 中央社
    中國外交部發言人毛寧。（翻攝直播，資料照）

    中國外交部發言人毛寧。（翻攝直播，資料照）

    針對美國總統川普日前提到，美國一定會對格陵蘭採取行動，否則俄羅斯或中國就會占領格陵蘭，中國外交部發言人毛寧今天說，中國在北極的活動「符合國際法」，各國在北極活動的權利和自由應得到充分尊重，「美國牟取私利，不要拿其他國家當藉口」。

    中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

    毛寧說，北極涉及國際社會的整體利益，中國在北極的活動旨在「促進北極的和平穩定和可持續發展，符合國際法」。而各國依法在北極展開活動的權利和自由，應當得到充分的尊重。

    她又說，「美國牟取私利，不要拿其他國家當藉口」。

    白宮美東時間7日表示，若美國取得格陵蘭控制權，在北極地區就有更大的掌控力，確保中、俄無法持續在該地區進行侵擾行為。為此，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

    川普美東時間9日在白宮被媒體問及此事時則說，他現在還不會談論要給格陵蘭多少錢的問題，但強調「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」。

    他還說，「如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為鄰居」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播