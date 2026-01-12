為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    加拿大總理卡尼將訪中！加中經濟對話可能恢復

    2026/01/12 16:27 中央社
    加拿大總理卡尼。（美聯社檔案照）

    中國外交部今天正式宣布，加拿大總理卡尼將於14至17日對中國進行正式訪問。而中國財政部官網稍早發布消息，指該部副部長廖岷8日在北京會見前加拿大總理克瑞強，並指中方願與加方恢復重啟經濟財金等領域對話合作。

    中國與加拿大官方曾於2017年4月啟動「中加經濟財金戰略對話機制」，並於2018年11月在北京舉行首次對話，中方並指兩國藉此達成50多項成果。然而，2018年12月加拿大應美國請求在溫哥華逮捕時任華為財務長孟晚舟，導致中加關係惡化，這一機制自此停擺至今。

    加拿大總理辦公室當地時間7日表示，卡尼（Mark Carney）將於13至17日訪問中國，這是2017年以來加拿大總理首度訪中。中國方面則在今天以外交部較高層級的不具名發言人名義，宣布這一訊息。

    根據中國財政部官網，廖岷首先向克瑞強（Jean Chrétien）表示，2025年10月，中國國家主席習近平與加拿大總理卡尼在韓國會晤，「開啟中加關係新篇章」。

    廖岷接著說，中方願與加方一道，落實好兩國領導人共識，並恢復重啟經濟財金等領域對話合作，推動中加關係和中加經貿關係「健康、穩定、可持續」發展。

    克瑞強積極評價當前加中關係呈現的良好態勢，並指加中關係的穩定發展「符合兩國人民的利益」。而加中經濟「高度互補、合作前景廣闊」，願繼續為推動加中關係和加中經貿關係的發展貢獻力量。

