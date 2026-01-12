翁山蘇姬議席被奪！緬甸軍方政黨宣稱在仰光大勝 1關鍵揭密洗牌內幕

緬甸親軍方政黨「聯邦鞏固與發展黨」12日宣稱，已成功奪下遭關押領袖翁山蘇姬原有的國會議席。圖為2021年緬甸爆發政變後，仰光群眾高舉要求釋放翁山蘇姬海報的抗議資料照。（法新社）

緬甸民主女神的政治根據地遭軍方強行收割。據《法新社》12日報導，緬甸主要親軍方政黨「聯邦鞏固與發展黨」（USDP）高層官員透露，在軍政府主導的選舉中，該黨已成功奪下遭關押領袖翁山蘇姬原有的國會議席。

一名不願具名的USDP高級官員向《法新社》證實，該黨已在仰光地區的「高穆」（Kawhmu）選區獲勝，而該區正是翁山蘇姬昔日的政治堡壘。該官員進一步表示，在仰光地區的16個下議院席次中，USDP已強取15席。此次選舉分為3個階段，11日剛完成第二階段的數十個選區投票。

翁山蘇姬自2021年軍方發動政變後，便一直遭關押並與外界隔絕。當時軍方宣稱翁山蘇姬在前一年的大選中，透過大規模舞弊才取得壓倒性勝利，藉此罷黜並逮捕這位諾貝爾和平獎得主。

儘管軍政府宣稱這場為期一個月的選舉將「把權力歸還給人民」，並計畫於1月25日進行最終階段投票，但國際觀察家與民主倡議人士對此極度不信任。專家分析指出，在翁山蘇姬仍被囚禁、且其領導的全國民主聯盟（NLD）遭強制解散的情況下，這場選舉的選票早已被軍方盟友占據，旨在透過因應程序「洗白」政變的非法性。

鎮壓異議人士 選舉淪為操弄形式

報導提到，這場選舉是在嚴酷鎮壓異議人士的氛圍下舉行。民主派人士指出，軍方透過重新劃分選區與操縱選票，確保其支持的政黨能控制國會。目前仰光情勢雖然在軍方控制下顯得平靜，但隨着USDP強行奪下翁山蘇姬的議席，東南亞區域人權團體正密切觀察後續動盪。目前，翁山蘇姬仍被單獨監禁於祕密地點，完全無法對其失去席次一事發表評論。

