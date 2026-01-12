南韓總統李在明訪中過後 將赴日本奈良會見日相

南韓總統李在明（見圖）上週訪中與中國國家主席習近平會面過後，明天起將訪問日本奈良兩天，並與日相高市早苗召開韓日領袖會談。外媒分析，南韓盼藉此平衡與兩個鄰國之間的外交關係。（歐新社資料照）

南韓總統李在明上週訪中與中國國家主席習近平會面過後，明天起將訪問日本奈良兩天，並與日相高市早苗召開韓日領袖會談。外媒分析，南韓盼藉此平衡與兩個鄰國之間的外交關係。

路透社報導，這場日韓領袖會談正逢中日關係緊繃。高市去年有關「台灣有事」的發言，令北京當局震怒，中日關係近期也因此急遽降溫。

李在明採取「務實外交」的方式，試圖平衡與中國和日本的關係，這也可能使雙方更容易在人工智慧（AI）等商業領域達成協議。

首爾聖公會大學（Sungkonghoe University）日本研究教授楊基鎬（Yang Kee-ho，音譯）表示，「歷史上，中日之間的爭執往往持續很長時間…高市任內的中日關係恐會繼續惡化」。

至於日本方面，分析人士預期，高市將強調美日韓三方關係的穩定性。

韓國外國語大學（Hankuk University）的日本專家李昌敏（Lee Chang-min,音譯）也分析，日本可能會與南韓加深外交關係。

南韓國家安保室長魏聖洛上週表示，李在明與高市可能會討論近期的中日關係，不過分析人士認為，南韓不太可能會選邊站。

李在明本月稍早前往中國進行國是訪問期間告訴媒體，「我們的對日關係，與對中關係一樣重要」。

另外，路透社也預期韓日領袖會談可能觸及北韓無核化，以及日本公民被北韓綁架等議題。

然而，分析人士指出，最容易取得具體成果的領域可能在商業合作，例如人工智慧（AI）與晶片合作，以及放寬規定使兩國商務人事往來更為方便。

魏聖洛先前也表明，兩名領袖預計廣泛地討論「與民生直接相關的議題…像是智慧財產權與AI」。

李在明此行訪問日本兩天是日韓去年同意推動「穿梭外交」的一部分，比他月初去中國訪問4天的天數較短。

楊基鎬分析，即使李在明這次訪問沒有具體成果，「最重要的是保持穿梭外交持續…最終才能達成具體成果」。

