為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓總統李在明訪中過後 將赴日本奈良會見日相

    2026/01/12 16:03 中央社
    南韓總統李在明（見圖）上週訪中與中國國家主席習近平會面過後，明天起將訪問日本奈良兩天，並與日相高市早苗召開韓日領袖會談。外媒分析，南韓盼藉此平衡與兩個鄰國之間的外交關係。（歐新社資料照）

    南韓總統李在明（見圖）上週訪中與中國國家主席習近平會面過後，明天起將訪問日本奈良兩天，並與日相高市早苗召開韓日領袖會談。外媒分析，南韓盼藉此平衡與兩個鄰國之間的外交關係。（歐新社資料照）

    南韓總統李在明上週訪中與中國國家主席習近平會面過後，明天起將訪問日本奈良兩天，並與日相高市早苗召開韓日領袖會談。外媒分析，南韓盼藉此平衡與兩個鄰國之間的外交關係。

    路透社報導，這場日韓領袖會談正逢中日關係緊繃。高市去年有關「台灣有事」的發言，令北京當局震怒，中日關係近期也因此急遽降溫。

    李在明採取「務實外交」的方式，試圖平衡與中國和日本的關係，這也可能使雙方更容易在人工智慧（AI）等商業領域達成協議。

    首爾聖公會大學（Sungkonghoe University）日本研究教授楊基鎬（Yang Kee-ho，音譯）表示，「歷史上，中日之間的爭執往往持續很長時間…高市任內的中日關係恐會繼續惡化」。

    至於日本方面，分析人士預期，高市將強調美日韓三方關係的穩定性。

    韓國外國語大學（Hankuk University）的日本專家李昌敏（Lee Chang-min,音譯）也分析，日本可能會與南韓加深外交關係。

    南韓國家安保室長魏聖洛上週表示，李在明與高市可能會討論近期的中日關係，不過分析人士認為，南韓不太可能會選邊站。

    李在明本月稍早前往中國進行國是訪問期間告訴媒體，「我們的對日關係，與對中關係一樣重要」。

    另外，路透社也預期韓日領袖會談可能觸及北韓無核化，以及日本公民被北韓綁架等議題。

    然而，分析人士指出，最容易取得具體成果的領域可能在商業合作，例如人工智慧（AI）與晶片合作，以及放寬規定使兩國商務人事往來更為方便。

    魏聖洛先前也表明，兩名領袖預計廣泛地討論「與民生直接相關的議題…像是智慧財產權與AI」。

    李在明此行訪問日本兩天是日韓去年同意推動「穿梭外交」的一部分，比他月初去中國訪問4天的天數較短。

    楊基鎬分析，即使李在明這次訪問沒有具體成果，「最重要的是保持穿梭外交持續…最終才能達成具體成果」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播