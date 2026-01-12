為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    哭了！父母在華府空難喪命 美花滑選手獲冬奧資格親吻遺照

    2026/01/12 16:16 即時新聞／綜合報導
    俄裔美籍雙人滑冰世界冠軍夫婦，在2025年華府空難喪生，其子馬克西姆如今獲得冬奧美國代表隊資格。圖為馬克西姆等待分數出爐時親吻父母遺照。（法新社）

    令人落淚！1994年雙人滑冰世界冠軍、俄裔美籍夫婦瑙莫夫（Vadim Naumov）與希什科娃（Evgenia Shishkova），去年在華府客機與黑鷹直升機相撞的67死空難中喪生，其子馬克西姆·瑙莫夫（Maxim Naumov）如今獲得2026冬奧美國代表隊資格。

    《紐約郵報》報導，現年24歲的馬克西姆，週末參加美國花式滑冰錦標賽，爭取冬奧參賽資格，10日在等待分數公布前的緊張時刻親吻父母遺照，最終取得銅牌順利拿到冬奧門票。

    據了解，馬克西姆和父母最後的談話內容之一，就是在討論2026年冬奧以及如何爭取入選代表隊的問題，如今他真的辦到了。在父母離世後，馬克西姆曾在空難紀念表演後跪倒在地痛哭流涕，後來他強調自己必須要承接父母的精神繼續前進。

    在2025年華府空難中，一共有28名從田納西州納許維爾比完賽、參加完訓練營的花滑界選手與教練搭機，最終不幸全數罹難，馬克西姆一度被認為也在機上，不過後續發現他搭乘另架班機提早返家。

    馬克西姆在美國花式滑冰錦標賽取得銅牌，拿到冬奧參賽門票。（美聯社）

