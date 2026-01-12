Meta封鎖54萬未成年帳號 籲澳洲重審社群禁令

Meta敦促澳洲，重新考慮其全球首創針對16歲以下用戶的社群媒體禁令。（法新社）

科技巨頭Meta今（12）日表示，根據社群媒體禁令封鎖超過54.4萬個未滿16歲帳號，同時敦促澳洲重新審視禁令。

根據《法新社》報導，自該禁令去年12月10日生效後，澳洲要求包括Meta、TikTok和YouTube在內的大型平台阻止未成年用戶註冊帳號。若公司未能採取「合理措施」遵守規定，將面臨最高4950萬澳元（約10.4億台幣）罰款。

請繼續往下閱讀...

Meta12日指出，截至11日的1週內，公司已從Instagram、Facebook和Threads上分別刪除33.1萬個、17.3萬個和4萬個未成年帳號。

Meta聲稱將致力於遵守法律，同時呼籲澳洲政府與業界進行建設性對話，尋找更好的前進方向，例如激勵整個行業提高線上安全、保護隱私、適合年齡體驗標準，而不是一刀切地禁止所有應用程式。

Meta強調，家長和專家擔心禁令會將年輕人與網路社群隔離開來，迫使他們轉向監管較少的應用程式和網路的陰暗角落。該公司補充，禁令的初步影響表明，並未實現其提高澳洲年輕人安全和福祉的目標。

Meta呼籲應用程式商店必須驗證用戶年齡，並讓未滿16歲用戶下載應用程式前獲得家長許可。該公司表示，這是避免陷入「打地鼠」（whack-a-mole）的困境，阻止青少年為規避禁令而不斷遷移到新應用程式。

澳洲政府則稱，正在追究社群媒體公司對青少年造成的傷害的責任。政府發言人說「像Meta這樣的平台出於商業目的收集大量用戶數據，它們可以且必須使用這些資訊來遵守澳洲法律，並確保未滿16歲的用戶無法使用它們的平台。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法