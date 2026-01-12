赴日旅遊注意！「蜱蟲病」持續擴散新增至北海道 嚴重恐致死

以蜱蟲為感染媒介的SFTS，2025年在日本境內通報患者創歷史新高，如今已擴散至關東地區及北海道。（美聯社）

赴日旅遊注意！由蜱蟲傳播的傳染病「重症熱性血小板減少綜合症（SFTS，俗稱蜱蟲病）」仍持續擴散。日本去年中就曾通報該病症的確診患者人數已創下歷史新高，引發醫學界高度關注。而根據最新年度的數據結果顯示，人數不僅沒有減少，感染區域更首度擴及東日本多個地區。

根據日本放送協會（NHK）報導，SFTS為一種經由帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，也可能經由染病貓狗傳染。感染後潛伏期約6至14天，症狀包括發燒、倦怠、血小板與白血球減少引發的出血、嘔吐腹瀉等，嚴重可能導致多重器官衰竭，致死率約27%。

先前日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）就曾在2025年8月時公布，日本通報案例達135人，是歷年新高。而最新的年末數據顯示，不僅沒有減少，累積案例更達到191宗。

從目前的確診範圍來看，一共分布在32個道府縣中，其中以高知縣15人最多；其次為靜岡縣、大分縣各13人；長崎縣12人；佐賀縣與熊本縣各11人；兵庫縣10人，整體仍以西日本為主要熱區。但值得注意的是，日本的北海道、茨城縣、栃木縣及神奈川縣等地，皆在2025年首次確認出現SFTS病例，顯示目前病毒活動範圍正向東日本擴散。

對此，日本國立健康危機管理研究機構獸醫科部長前田健（Ken Maeda）證實，這是一種致死率偏高、且早已存在於日本的蜱蟲傳染病。依照往年趨勢，這樣的病例通常自3月起開始增加。因此，未來民眾在進行登山、農作或野外活動時，應避免皮膚裸露，穿著長袖衣物並使用防蟲劑，以降低遭蜱蟲叮咬的感染風險。

