德黑蘭大亂！流亡王儲號召最後一戰 1原因曝青年盼王權回歸

伊朗德黑蘭街頭9日出現驚人一幕，一名蒙面抗爭者無懼禁令，公開高舉流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的照片。（美聯社）

伊朗因貨幣崩盤引發的全國性抗爭正進入關鍵轉捩點。據《CNN》報導指出，現年65歲的流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi，下稱巴勒維）近日公開號召同胞上街，引發德黑蘭等地群眾高喊「國王萬歲」及「巴勒維必回歸」等在伊斯蘭共和國屬禁忌的口號。分析指出，這場抗爭已從單純的經濟訴求，轉向對神權統治的全面挑戰。

報導提到，美國總統川普日前下令生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），此一「斬首式」行動讓伊朗反對派感到振奮。社群媒體流出的影片顯示，有抗爭者私自將路標改為「川普路（Trump Street）」，顯示其渴望美方能對德黑蘭採取同樣的強勢干預。

請繼續往下閱讀...

儘管擁護王室在伊朗是刑事重罪，但分析家認為，伊朗民眾並非真的想恢復君主制，而是對現況感到極度絕望。巴勒維目前定居美國，因應2020年伊朗誤擊烏克蘭客機等事件，他已逐漸從隱居狀態躍升為反對派的頭號面孔。

與納坦雅胡連手 巴勒維支持度現分歧

巴勒維的影響力在2025年6月以色列與伊朗爆發12天戰爭後出現波動。雖然他是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）最矚目的盟友，但這份連結也讓他在國內評價兩極。專家揭端倪指出，雖然巴勒維在海外流亡社群具備威望，但他性格較具學術氣息，缺乏川普所偏好的個人魅力，這使其在爭取華府正式承認時面臨挑戰。

約翰霍普金斯大學教授納斯爾（Vali Nasr）分析，巴勒維目前雖談論建立過渡政府，但具體細節、成員組成與候選人名單均顯模糊。這導致外界質疑，除了高喊回歸王室的懷舊情緒外，他是否具備實質的治理機制來引導國家。

雖專家一致認為，伊朗神權政體已進入死胡同，長年的貪腐與制裁使經濟崩盤。報導指出，若最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）採取暴力鎮壓，恐將觸發川普的進一步軍事打擊。巴勒維本週接受《華爾街日報》採訪時表示，許多當年未經歷王朝時代的伊朗青年，現在竟稱呼他為「父親」。報導引述學者分析指出，這種由經濟絕望引發的懷舊浪潮，正成為德黑蘭政權目前最難因應的社會威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法