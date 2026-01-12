國泰航空台籍空服員 遭日本乘客偷拍裙底

國泰航空日本乘客偷拍台籍、韓籍空服員，在香港被判刑。國泰航空空服員示意圖。（彭博）

國泰航空去年11月24日從大阪飛往香港的航班，發生46歲日本乘客大西龍偷拍26歲台籍、37歲韓籍空服員的事件，西九龍裁判法院本月7日判處他入獄4週、罰款1萬港元（約新台幣4萬元）。

綜合港媒報導，大西龍為IT公司經理，正準備去印度出差，孰料他在當晚7時40分許即將落地香港時，拿起手機拍攝窗外，隨後又將鏡頭對著坐在他前方的2名空服員，後方乘客察覺情況有異好心提醒空姐。

大西龍見事情曝光匆忙刪除照片，空服員察看手機發現5、6張拍到她們全身、裙裝及腿部的照片，警方接著更在手機相簿「最近刪除」的選項裡找到1張空姐裙底照。

大西龍接受偵訊時，供稱自己當時是想拍攝窗外風景，過程中注意到2名空姐坐在他對面，因此轉而拍攝2女，並透露其中1人很漂亮還張開雙腿。

大西龍辯護律師指出，被告已婚且育有2名子女，還需要扶養父母，被捕後一直配合警方辦案，已被羈押了4個星期，希望能夠早日獲釋。法官在參考相關案例後，裁定監禁4週、罰款1萬港元。

