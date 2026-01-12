應對邦代海灘慘劇！ 澳洲國會提前復會以通過新立法 加強仇恨與槍支管控

澳洲總理艾班尼斯表示，他將於19日至20日召集國會兩院開會。（法新社）

澳洲政府今（12）日宣布，為應對雪梨邦代海灘（Bondi Beach）大規模槍擊案，國會將提前2週復會，以打擊仇恨犯罪和槍支管制。

根據《法新社》報導，自去年12月14日發生邦代海灘槍擊案致大量傷亡後，澳洲已提出一系列針對仇恨犯罪和槍支法律的改革方案。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）12日表示，他將於19日至20日召集國會兩院開會，通過新的立法並向受害者表達哀悼。議員們原定於2月3日結束暑假後返回國會。

艾班尼斯指出，邦代海灘恐怖分子心中充滿仇恨，手中還握著槍支，而立法將同時解決仇恨與槍支問題。

法案將創設新「仇恨宣揚者」（hate preachers）罪行，嚴厲加重仇恨犯罪的刑罰，擴大對禁止符號的禁令，並設立1個新仇恨團體黑名單的框架。艾班尼斯補充，法案將允許內政部長拒絕或取消意圖散播仇恨者的簽證。

法案也將啟動1項全國性槍支回購計畫，這是自1996年塔斯馬尼亞州（Tasmania）亞瑟港（Port Arthur）發生造成35人死亡的大規模槍擊事件後，澳洲最大的槍支回購計畫。

澳洲政府聲稱，法案還會對槍支許可證實施更嚴格的審查。草案細節將於13日公布。

另外澳洲政府上週宣布成立聯邦皇家委員會，對邦代海灘槍擊案展開調查。該委員會將調查從情報失誤到澳洲反猶太主義盛行程度等所有問題。

