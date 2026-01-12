達文西DNA找到了？ 這張素描藏500年秘密

科學家聲稱首度從紅粉筆素描中提取出達文西的DNA，並發現與其親戚信件高度吻合，有望解開這位文藝復興大師的基因之謎。圖為達文西肖像。（圖擷取自Wikimedia Commons）

文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）逝世逾500年，其天才腦袋與藝術天賦的秘密，或許就藏在他的畫作纖維裡。據科普網站《Live Science》報導，科學家聲稱首次從1張名為「聖嬰」（Holy Child）的紅粉筆素描中提取出人類DNA，經比對後發現，其遺傳物質與達文西祖父的堂兄弟所寫的信件高度吻合，為解開達文西基因之謎露出一線曙光。

報導指出，這項研究鎖定的是Y染色體序列，因為該序列由父傳子，幾乎不會發生改變。科學家透過輕輕擦拭「聖嬰」素描表面提取微量DNA，並將其與達文西祖父安東尼奧（Antonio da Vinci）的堂兄弟弗羅西諾（Frosino）於15世紀寫下的信件進行比對。結果顯示，兩者皆屬於「E1b1b」單倍群（haplogroup），證實兩者擁有共同的父系血緣。

請繼續往下閱讀...

未參與該研究的美國傑克遜基因組醫學實驗室遺傳學家李（Charlie Lee）向《科學》（Science）期刊表示，Y染色體的恢復是重建達文西DNA的絕佳起點。

是達文西還是學生？ 機率一半一半

然而，這項發現仍存有巨大變數。部分藝術史學家質疑「聖嬰」並非達文西親筆所繪，可能出自其學生之手。李坦言，這就像「擲硬幣」一樣，提取出的DNA可能屬於達文西，也可能屬於他的學生，甚至是數百年來經手過這幅畫的博物館策展人。

儘管如此，科學家仍希望能重建達文西的基因圖譜，這不僅有助於鑑定藝術品真偽，更有機會從生物學角度解釋其非凡才能，例如有專家推測達文西可能擁有優於常人的視覺能力。

墓穴遭毀、無直系後代 研究困難重重

要確認達文西的DNA困難重重。達文西終生未婚無子，沒有直系後代；其位於法國的墓穴在法國大革命期間遭到破壞，遺骨可能已與他人混雜。雖然目前的墓穴可能含有其DNA，但在找到可靠的對照樣本前，研究人員無法獲准開棺採樣。

除了「聖嬰」素描，研究團隊目前正分析從義大利家族墓穴中取得的3塊骨頭，以及據傳來自達文西鬍鬚的一綹頭髮。科學家希望這項研究能說服官方，允許他們對更多達文西手稿進行採樣，例如著名的《萊斯特手稿》（Codex Leicester），以拼湊出這位博學家完整的基因拼圖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法