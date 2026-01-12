為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「香辣模式」玩過火！東南亞兩國開第一槍 封殺馬斯克Grok

    2026/01/12 14:22 編譯陳成良／綜合報導
    馬斯克旗下的AI工具Grok因涉及生成大量非自願色情圖片，遭到馬來西亞與印尼政府宣布封鎖，成為全球首例。（路透資料照）

    馬斯克旗下的AI工具Grok因涉及生成大量非自願色情圖片，遭到馬來西亞與印尼政府宣布封鎖，成為全球首例。（路透資料照）

    面對人工智慧（AI）生成的色情與深偽（Deepfake）內容氾濫，東南亞國家開出全球監管第一槍！馬來西亞與印尼政府分別於11日與10日宣布，暫時封鎖由馬斯克（Elon Musk）旗下xAI開發的聊天機器人「Grok」，理由是該工具缺乏足夠防護機制，導致大量非自願的色情圖片流竄，嚴重侵害婦女與兒童權益。

    據《美聯社》報導，Grok透過社群平台X提供服務，去年夏天推出的圖像生成功能甚至包含所謂的「香辣模式」（spicy mode），允許生成成人內容。然而，這項功能遭批評被濫用來製作女性穿著比基尼、甚至露骨性姿勢的深偽影像，連未成年人也受害。

    印尼通訊與數位事務部部長哈菲德（Meutya Hafid）發布聲明痛批：「政府將非自願的色情深偽，視為對人權、尊嚴及數位空間公民安全的嚴重侵犯。」印尼官員指出，初步調查顯示Grok缺乏有效護欄，無法阻止用戶利用真實照片生成色情內容，這對受害者造成了心理與社會名譽的巨大傷害。

    官方要求改進 X竟回：叫用戶自己檢舉

    馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）也於11日下令限制Grok的使用。監管機構透露，本月曾向X公司與xAI發出通知要求加強防護，但對方的回應竟主要依賴「用戶檢舉機制」，顯然無法滿足監管需求。馬來西亞官方強調，封鎖是預防性措施，將持續直到有效防護機制到位為止。

    儘管Grok上週已宣布限制僅付費透過用戶可生成圖像，以平息全球怒火，但批評者認為這並未觸及核心問題。報導分析，隨著歐盟、英國與印度等地也對Grok展開調查，馬來西亞與印尼的強硬行動，恐將引發全球對AI監管的新一波連鎖反應。

