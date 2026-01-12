中東沒航艦照樣打？川普明召開「戰情會議」 祕密網戰、星鏈成殺招

中東無航艦坐鎮，川普（前）13日將召開關鍵國安會議，傳出美方考慮動用秘密網戰武器與「星鏈」系統，對伊朗實施非對稱打擊。圖為川普11日神情嚴肅抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（路透）

隨著伊朗示威死亡人數飆破500人，華府決策層進入關鍵時刻。據《華爾街日報》報導，美國總統川普將於週二（13日）召集國安高層舉行關鍵會議。值得注意的是，由於美軍核動力航艦「福特號」剛被調往委內瑞拉，導致中東出現罕見的「航艦真空」，迫使美方考量改用「祕密網路武器」（secretive cyber weapons）與「星鏈」（Starlink）等非對稱手段，對德黑蘭實施極限施壓。

航艦調往拉美抓人 中東戰力現真空

這場會議將由國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）出席。官員透露，由於福特號打擊群已轉往拉丁美洲支援逮捕馬杜羅的行動，目前美軍在中東與歐洲均無航艦坐鎮。這意味著若要發動傳統空襲，美軍需依賴遠程轟炸機或陸基資產，這讓五角大廈在評估「動武」選項時更為謹慎，目前尚未調動部隊。

在缺乏航艦威攝的情況下，科技戰成為焦點。官員指出，川普政府正評估動用「祕密網路武器」攻擊伊朗軍民設施，癱瘓其指揮系統。同時，為了反制伊朗斷網鎮壓，白宮計畫聯手馬斯克將「星鏈」終端機送入伊朗，協助示威者突破資訊封鎖。川普已表示，返抵華府後將親自致電馬斯克商討此事。

儘管磨刀霍霍，川普仍對外施放煙霧彈。他11日聲稱伊朗領導層已主動致電「求談判」，並稱對方「被美國打累了」。分析認為，這顯示川普正試圖以「虛實並進」的兩手策略：一方面透過軍事會議施壓，一方面釋放外交訊號，試圖在不發動大規模地面戰的前提下，逼迫德黑蘭政權在核武與鎮壓問題上讓步。

