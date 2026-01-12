為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    砸4550億買F-35當投名狀！丹麥前部長喊話川普：我們已是你的人

    2026/01/12 12:07 編譯陳成良／綜合報導
    丹麥前環境部長、現任國會議員奧肯（Ida Auken，圖）投書紐時，列舉丹麥採購F-35戰機等鉅額軍備作為「投名狀」，呼籲川普停止強奪格陵蘭，以免讓中俄看笑話。（圖取自Wikidata）

    丹麥前環境部長、現任國會議員奧肯（Ida Auken，圖）投書紐時，列舉丹麥採購F-35戰機等鉅額軍備作為「投名狀」，呼籲川普停止強奪格陵蘭，以免讓中俄看笑話。（圖取自Wikidata）

    面對美國總統川普、副總統范斯步步進逼，宣稱格陵蘭對美國國安至關重要甚至不惜動武，丹麥前環境部長、現任國會議員奧肯（Ida Auken）11日在《紐約時報》發表一篇標題為〈總統先生，我們已經是你這邊的人了〉的投書。這篇文章並非支持美國併吞，而是展現高超的「外交柔道」，試圖用鉅額軍購與戰略合作，打消川普的購島念頭。

    奧肯：同意中俄是威脅 但反對「搶盟友地盤」

    隸屬丹麥執政黨（社會民主黨）的奧肯在文中首先採取「同意戰術」，認可范斯的觀點，即格陵蘭是攔截中俄核飛彈的關鍵防線，「如果上帝不許，俄羅斯或中國發射核彈……格陵蘭是飛彈防禦的關鍵部分。我完全同意。」

    但話鋒一轉，奧肯直言：「盟友聲稱應該擁有另一個盟友的領土，這不是談判立場，這破壞了聯盟的基礎。」她強調，北約（NATO）建立在尊重主權與自決權之上，美國不該將格陵蘭視為可交易的商品。

    為了證明丹麥「已經是美國的人」，奧肯列出了具體的「投名狀」。丹麥去年宣布投入近140億美元（約新台幣4550億元）採購軍備，包括美製F-35戰機、艦艇與防空系統，並在格陵蘭首都努克（Nuuk）設立新的北極聯合指揮部，加強衛星監控以防堵中俄。

    她更藉機向美方「催貨」，指出許多硬體尚未交付，是因為還在等美國公司生產。「如果美國政府能確保這些訂單優先出貨，將是對北極安全的最大貢獻。」

    內鬨只會讓習近平與普廷開心

    投書最後，奧肯向川普發出戰略警告：真正的威脅來自俄羅斯與中國。如果美國執意與丹麥爭奪格陵蘭，造成北約內鬨，「普廷與習近平看到我們吵架肯定會非常開心」。她呼籲，美丹應專注於共同防禦，而非爭奪領土所有權。

