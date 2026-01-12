為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    別與殺人凶手同流合污！伊朗流亡王儲呼籲安全部隊加入抗議

    2026/01/12 11:32 編譯謝宜哲／綜合報導
    現居美國的前伊朗國王之子芮沙．巴勒維向伊朗政府工作人員和安全部隊呼籲，加入日益高漲的抗議運動。（法新社）

    伊朗抗議活動愈演愈烈，死傷數持續上升。對此，現居美國的前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）11日呼籲伊朗政府工作人員和安全部隊，加入日益高漲的抗議運動，別再血腥鎮壓民眾。

    根據《法新社》報導，芮沙．巴勒維在社交媒體上發文表示，國家機構的僱員以及武裝部隊和安全部隊成員面臨2個選擇，第一個是與人民站在一起，第二個是與殺害民眾的凶手同流合污。

    已成為反對派領導人物的芮沙．巴勒維，也呼籲將伊朗駐外使館的旗幟換回伊斯蘭革命前的國旗。他說「現在是時候用伊朗國旗（Iran's national flag）取代伊斯蘭共和國（Islamic republic）那面可恥的旗幟了。」

    值得注意的是，在英國倫敦的抗議者已成功更換了伊朗大使館的旗幟，升起了末代國王時期使用的三色旗。末代國王的統治隨著1979年的革命而結束。

    《伊朗官方通訊社》聲稱，伊朗外交部已就國旗更換事件召見了英國駐伊朗大使。

    伊朗1979年發生伊斯蘭革命，迫使美國支持的巴勒維國王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）出走，流亡海外的穆斯林領袖哈米尼則回國掌權，成為伊朗最高宗教領袖，政權延續至今。

