    國際

    川普社群自稱「委內瑞拉代理總統」 還支持魯比歐當古巴總統

    2026/01/12 11:16 即時新聞／綜合報導
    川普在「真實社群」貼出一張仿造維基百科的圖片，上面的頭銜除了美國總統，還有「委內瑞拉代理總統」。（美聯社）

    川普在「真實社群」貼出一張仿造維基百科的圖片，上面的頭銜除了美國總統，還有「委內瑞拉代理總統」。（美聯社）

    美國政府3日派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），此舉也讓委內瑞拉政局陷入動盪。正當委內瑞拉局勢尚未平息之際，美國總統川普11日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布一張照片，該照片仿造維基百科格式，在川普自身的職稱上加上「委內瑞拉代理總統」（Acting President of Venezuela），此舉也在網路上引起熱議。

    川普在「真實社群」貼出一張仿造維基百科的圖片，上面的頭銜除了美國總統，還有「委內瑞拉代理總統」，而代理總統的「任期」始於2026年1月。實際上維基百科關於川普個人資料的英文版頁面並沒有這條「委內瑞拉代理總統」，川普在「真實社群」貼出的照片可能是被修改後的照片。

    此外，川普11日轉發一條貼文，該貼文聲稱美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將成為古巴總統，川普除了轉發貼文也發表看法：「聽起來不錯！」似乎是支持此說法。魯比歐出生於美國佛州邁阿密，父母則是古巴移民。

    在馬杜羅被抓捕後，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格茲（Delcy Rodriguez）5日在其兄長、全國代表大會議長豪爾赫主持下，宣誓就任臨時總統。美國政府方面對此派出高階外交官員前往委國首都卡拉卡斯（Caracas），由於美國駐卡拉卡斯大使館自2019年以來便關閉至今，預計官員將針對大使館重啟事宜進行評估。

    網友聲稱魯比歐將當上古巴總統，川普轉貼並表達正面態度。（圖擷取自川普真實社群）

    網友聲稱魯比歐將當上古巴總統，川普轉貼並表達正面態度。（圖擷取自川普真實社群）

