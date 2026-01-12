抓馬杜羅警告北京：滾出美洲！川普出手 中國保護傘當場破功

川普政府藉由生擒馬杜羅，向北京傳遞「滾出美洲」的強烈訊號。分析指出，委內瑞拉配備的中俄製防空系統在美軍突襲中形同虛設，重創中國軍備信譽。圖為川普（左）與習近平過去會晤資料照。（美聯社資料照）

美軍特種部隊3日突襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），這場震驚全球的軍事行動背後，除了推翻獨裁政權，更隱藏著華府對北京的強烈訊號：滾出美洲。據《路透》12日深入分析，川普政府藉此行動向世界證明，中國在西半球的擴張野心，在美軍的絕對實力面前不堪一擊。

川普上週五在與石油高層的會議上，毫不避諱地表達了對中國與俄羅斯滲透「美國後院」的不滿。他透露：「我告訴中國和俄羅斯，『我們和你們相處得很好，我們很喜歡你們，但我們不想要你們在那裡（委內瑞拉），你們不會留在那裡。』」

川普更直言，北京過去利用債務換取委內瑞拉廉價石油的日子已經「結束」。現在，美國將接管委國石油銷售，中國若想要油，「可以跟我們買」。

這場行動也無情戳破了中國軍備的實戰神話。分析指出，委內瑞拉軍方配備了大量來自中國與俄羅斯的防空系統及雷達陣列，這些裝備曾被吹噓能偵測美軍先進戰機。然而，在美軍1月3日的突襲中，這些系統迅速癱瘓，未能發揮任何阻滯作用，美軍特種部隊如入無人之境且「零傷亡」。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員索伯利克（Michael Sobolik）指出：「全世界任何擁有中國防禦裝備的國家，現在都在檢查他們的防空系統，懷疑面對美國時到底安不安全。」他強調，各國也注意到，中國對伊朗和委內瑞拉的外交保證，在美軍抵達時完全無法提供實質保護。

特使前腳走、美軍後腳到 北京遭羞辱

更令北京難堪的是，就在馬杜羅被捕前幾小時，他還在大張旗鼓地接見中國拉美事務特使邱小琪。這場精心安排的電視轉播會面，原本意在展示中委邦誼穩固，結果卻成為馬杜羅的「最後一舞」。

一名美國官員向《路透》譏諷，這顯示北京對美軍行動毫無所悉，「如果他們知道，就不會表現得如此公開」。這場外交災難暴露了中國在西半球「大國宣傳」與「實際影響力」之間的巨大落差。儘管中國駐美大使館發聲明抗議美方「霸凌」，但分析認為，北京除了口頭抗議外，已無力扭轉美國重掌拉美主導權的現實。

