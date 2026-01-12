為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    針對猶太仇恨事件疑似再起！美國猶太會堂遭縱火焚燒

    2026/01/12 09:33 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國密西西比州1家猶太會堂遭縱火焚燒。（美聯社）

    美國密西西比州1家猶太會堂遭縱火焚燒。（美聯社）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日發生針對猶太人的襲擊事件，包括1名槍手在內共16人死亡。美國近日疑似也發生1起針對猶太的仇恨事件，1座猶太會堂遭到縱火焚燒，當局聲稱1人已因涉嫌縱火遭到逮捕。

    根據《美聯社》報導，美國當局表示，密西西比州傑克遜市（Jackson）貝斯（Beth）會堂10日凌晨3時遭縱火焚燒，沒有教眾或消防員在火災中受傷。

    傑克遜消防局調查主管查費爾頓（Charles D. Felton）指出，消防員趕到現場時發現火焰從窗戶噴湧而出，會堂所有門都鎖著。

    費爾頓聲稱，包括聯邦調查局和菸酒槍砲及爆炸物管理局在內的當地和聯邦官員，於1家醫院逮捕1名涉嫌縱火人員，嫌犯因非致命性燒傷而入院治療。費爾頓補充，嫌犯姓名暫不公布。

    值得注意的是，此會堂過去也遭到攻擊。據南方猶太生活研究所表示，該會堂1967年曾遭到3K黨用炸彈攻擊，此襲擊是該組織對猶太會堂參與民權運動的回應。該組織2個月後也炸毀該會堂拉比（rabbi）的住所。

    打擊反猶主義組織西蒙維森塔爾（Simon Wiesenthal）中心的執行長伯克（Jim Berk）表示，這起縱火案凸顯不同信仰群體團結起來對抗仇恨和偏見的重要性。

    人權組織反誹謗聯盟執行長格林布拉特（Jonathan Greenblatt）也強調，此事件發生在美國反猶太事件激增之際，提醒人們反猶太暴力正在升級，必需予以全面譴責並迅速採取行動。

