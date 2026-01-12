伊朗抗議死亡人數持續攀升 美官員：川普已在認真考慮干預伊朗

兩位美國官員向《CNN》透露，川普尚未針對「干預伊朗」做出最終決定，但他已經在認真考慮行動。（路透）

伊朗抗議潮持續蔓延，美國總統川普近日曾威脅伊朗政權，若對平民動用武力將予以打擊，在伊朗示威潮死傷持續攀升之際，兩位美國官員向《CNN》透露，川普尚未針對「干預伊朗」做出最終決定，但他已經在認真考慮行動。

綜合外媒報導，總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，為期兩週的抗議行動中，另有超過1萬600人遭到拘留。在已確認的死亡者中，490人為抗議民眾，48人為安全部隊成員。隨著伊朗死亡人數逐漸攀升，川普是否會動手干預也成為關注焦點。

一位美國官員11日接受《路透》訪問時指出，川普13日將與政府高層會面，討論針對伊朗的各種方案。先前《華爾街日報》曾報導，相關方案包括軍事打擊、使用網路武器、擴大制裁範圍以及向反政府勢力提供網路援助等。川普11日在空軍一號上告訴記者：「軍方正在研究這個問題，我們正在考慮一些非常有力的方案。」

另外有美國官員向《CNN》透露，川普近日聽取有關不同的「干預計畫」簡報，正在衡量一系列針對伊朗的潛在軍事選項，部分方案還包括不涉及美國直接動用軍事力量的方案。官員表示，川普尚未針對「干預伊朗」做出最終決定，但隨著伊朗國內死亡人數持續上升，他已經在認真考慮行動。

德黑蘭當局11日則警告，如果美國對伊朗發動攻擊，伊朗將對以色列和美國的軍事基地進行報復。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baagher Qalibaf）在國會演說中警告美國華府不要誤判情勢，一旦伊朗遭到攻擊，被占領的領土（指稱以色列）以及本地區內所有美國軍事基地與艦艇，都是他們的合法打擊目標。

