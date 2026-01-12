為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    傳德推格陵蘭北約聯合特派團　英擬部署部隊和機艦

    2026/01/12 04:54 中央社

    媒體報導，英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄羅斯在北極活動。德國也計劃提出設立名為「北極哨兵」的北大西洋公約組織聯合特派團，負責維護區域安全。

    路透社引述英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）昨天報導指出，英國和其他歐洲國家軍事首長正就北大西洋公約組織（NATO）可能在美國總統川普一再表態要得到的格陵蘭（Greenland）設立北約特派團一事制定計畫。

    該報導指出，英國官員已經與德國、法國和其他國家就相關計畫展開初步磋商，內容可能包括部署英國部隊、軍艦和軍機，以保護格陵蘭免於俄羅斯和中國行動的影響。

    彭博（Bloomberg News）今天也引述知情人士報導，德國外交部長和財政部長明天訪華府，德國屆時將提出設立北約聯合特派團，以保衛北極地區。

    知情人士透露，德國計劃提出設立一支名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的特派團，負責維護區域安全，並將以北約去年啟動保護波羅的海關鍵基礎設施的「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）特派團作為藍本。

    英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，有關如何嚇阻俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在北極行動是「例行公事」。

    亞歷山大說：「考量到俄羅斯和中國的行動，北極地區正成為競爭日趨激烈的地緣政治區域…我們和北約所有盟國討論如何嚇阻俄羅斯在北極圈的侵略行為，是合情合理的。」

    英國政府發言人在被問到每日電訊報報導內容時表示，英國「致力與北約盟友合作，加強北約在北極的嚇阻與防禦力」。

    明天將會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天表示，針對美國關切俄羅斯或中國船艦的議題，必須在北約聯盟的框架之下找出解決方案。

    瓦德福說：「若涉及領土主權問題，我們立場絕對明確：格陵蘭未來應由格陵蘭人民自主決定。」（編譯：何宏儒）1150112

