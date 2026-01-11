泰國大選2月登場 民調領先政黨拚重回東協核心

泰國人民黨領袖兼總理候選人納塔彭在曼谷舉行的泰國大選競選集會上發表演說。（路透）

泰國2月將舉行大選，民調領先的人民黨今舉行首場大型造勢活動並公布未來執政團隊名單。人民黨總理候選人納塔彭表示，將建立「人民政府」提高人民收入並降低生活成本。負責外交的皮桑則將帶領泰國重返東協領導地位。

泰國人民黨（People's Party）今天在曼谷舉行首場大型造勢活動，黨主席、總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）在台上公布執政團隊名單，他表示，將建立「人民政府」改變泰國，擴大平等機制，提高收入，降低生活成本。

納塔彭表示，過去幾十年，泰國一直處於發展中國家的停滯狀態，舊問題持續惡化，新問題層出不窮。他指出，泰國經濟未能重拾成長態勢，傳統產業「走向衰亡」，而新興產業卻遲遲未能出現。他列舉，泰國正遭遇高昂電費、低工資、收入停滯及不斷上漲的生活成本等問題。

納塔彭說，泰國需要一個屬於「人民政府」。他昨天接受中央社等媒體訪問時表示，此次選舉訴求是要組成人民政府，「而非黨派政府」，希望藉此打破各部會之間的合作障礙及政治老舊文化。

他說：「我們必須組成一個將國家議程放在首位的政府，這是在人民選舉下，組成專業團隊共同合作。」

另外，人民黨推舉的未來執政團隊名單中，負責外交事務的皮桑（Pisan Manawapat）今天表示，泰國在外交上將重拾尊嚴，並指出，泰國外交官必須要能認識、感受並理解人民的需求與困境。

曾擔任泰國駐加拿大和美國大使的皮桑說，「我們不會偏袒任何大國，將維護泰國利益」，並指出，泰國將像過去一樣，再次在東協擔任領導角色。

皮桑表示，為因應大國競爭和地緣政治動盪，東協必須更加強大、可信及團結，而「人民政府」將遵循這些方向推行東協政策。

泰國人民黨目前在民調中處於領先地位。據泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration, NIDA）1月5日至8日所做的民調顯示，24.76%的受訪者支持納塔彭擔任總理。

另外，現任總理、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）總理候選人阿努廷則以20.84%排第2，另有14.12%的人表示未決定。

針對政黨支持度的民調顯示，人民黨以逾30%領先，泰自豪黨約21%、為泰黨（Pheu Thai Party）則以約15%的支持度排第3。

泰國2月8日將舉行議會選舉，選民將選出500名眾議員。眾議院區域候選人席次為400席，政黨名單的席次為100席。

