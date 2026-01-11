昔為伊斯蘭革命推手 伊朗傳統市集商販現轉為抗爭主力

傳統上做為伊朗伊斯蘭政權支柱的「巴扎商人」，如今也加入反對政府的抗爭行列。（美聯社檔案照）

在伊朗近期的社會動盪中，最令人意外的發展之一，是傳統上做為伊斯蘭神權政權支柱的「巴扎商人」（bazaaris）—即擁有影響力的傳統市集店主——也加入反對政府的抗爭行列。

當年結盟神職人員 推翻沙王

國際社會史研究所（IISH）研究員瓦拉德拜吉（Kayhan Valadbaygi）10日在「半島電視台」（Al Jazeera）撰文指出，這群商販曾是1979年伊斯蘭革命成功的關鍵推手，當時他們與神職人員結盟，推翻沙王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）。然而，隨著經濟形勢惡化，這種長期盟友關係正面臨空前考驗。

近期在德黑蘭大市集與全國其他城市爆發的抗爭，最初是由於貨幣崩潰與失控的通貨膨脹所驅動。由於預期美國將實施更嚴厲的制裁，伊朗里亞爾對美元的匯率跌至歷史新低。

美國制裁 生活物資價格翻倍

瓦拉德拜吉指出，許多巴扎商人依賴進口商品，匯率波動使他們無法確定商品成本，進而導致供應鏈中斷。而基本生活物資如食用油和雞肉的價格一夜翻倍，更迫使店主拉下鐵門抗議，或是直接加入街頭示威。

巴扎商人與政權之間傳統上存在著「契約關係」，店主支持神職人員，換取經營的穩定與對市場的保護。但現在，許多商人感到這種契約已被政府的失職所破壞。

過去20年間，由於伊朗政府偏袒「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）和大型宗教革命基金會「邦亞德」（Bonyad），加上國家受制裁的管理問題及長期通膨，巴扎的經濟地位日趨式微。

一名在德黑蘭經營電子產品的店主告訴半島電視台，「我們不想要政治，我們想要的是生意。但當政府無法管理經濟，當我們的錢在一天內失去一半價值時，我們別無選擇，只能發聲。」

商人喊出「哈米尼去死」

這種不滿已從單純的經濟訴求，轉化為更具政治性的口號。在部分市集，可以聽到商人們喊出「放開敘利亞，看看我們」，以及「哈米尼去死」等口號，直接批評政府將資源花在區域代理人戰爭，而非國內經濟。

歷史學家指出，巴扎商人的抗爭具有高度象徵意義。當年巴扎商人的總罷工癱瘓沙王政權，為伊斯蘭革命鋪平道路。若這群社會支柱大規模轉向，伊斯蘭共和國將面臨嚴重的合法性危機。

當局試圖透過提供小額救濟金來平息怒火，並指責「外國勢力」煽動市集動亂。然而，經濟學家認為，只要伊朗被排除在國際金融體系之外，且內部腐敗問題未解，商人的挫折感就不太可能消退。

此外，不同於以往，現代的巴扎商人與受過教育的中產階級、年輕女性及勞工階級更具聯動性。透過社群媒體，市集的罷工消息能迅速傳播，並引發連鎖反應，讓政府更難以像過去那樣，將抗爭孤立在特定區域。

