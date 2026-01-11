為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    網友盼推翻共產黨讓魯比歐當古巴總統 川普親自轉發回應了！

    2026/01/11 23:29 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普和國務卿魯比歐。（路透）

    美國本月3日突襲委內瑞拉，活捉獨裁總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，震驚國際。與美國關係也非常緊繃的古巴共和國主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel），被認為是下波倒台名單之一，有網友還點名讓古巴裔的美國務卿魯比歐（Marco Rubio）當古巴總統，川普今天（11日）竟然轉發該留言給出正面回應！

    出身邁阿密古巴流亡社群的魯比歐，一生都夢想推翻哈瓦那（Havana）的共產政權，隨著美軍突襲推翻與古巴共產黨關係密切的馬杜羅專制政府，這位身兼美國國務卿與白宮國家安全顧問共和黨鷹派代表，終於嘗到勝利滋味。據了解，委國突襲行動幕後主使都是魯比歐，為的是切斷哈瓦那的「經濟輸血管」，即委國的石油。

    與此同時，有網友在X平台發帖，點名身為古巴移民之子的魯比歐，稱「魯比歐將會成為古巴總統」，川普今天在自家的「真相社交」轉發該帖，笑稱「這主意不錯（Sounds good to me）」，引發熱議。

    另據《華盛頓郵報》報導，魯比歐憑藉流利的西班牙語及對拉美政局的熟悉，還成為川普接管委國的首選代理人。川普在佛州海湖莊園公開表示，包括魯比歐在內的國安團隊將在未來一段時間內負責「運行」委內瑞拉，鎖定龐大的石油資產。

    而川普在委國行動宣告成功後曾點名古巴，但他宣稱不考慮對古巴採取進一步軍事行動，因為古巴會「自行衰落」，畢竟他們國內經濟已瀕臨崩潰。川普今天更警告，古巴將不再獲得委內瑞拉的石油或資金，應該趁早與美國「達成協議」。

