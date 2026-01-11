外媒：頭巾革命和伊朗示威 反映國家與社會出現鴻溝

法國巴黎群眾今示威譴責伊朗當局。一名抗議者展示伊朗1979年伊斯蘭革命前的國旗。（法新社）

伊朗去年底因民生問題爆發示威並蔓延至全國，成為2022年艾米尼之死掀頭巾革命後規模最大的抗爭。華盛頓郵報指出，兩場抗爭反映國家與社會之間難以彌合的鴻溝。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，直接造成近期這波示威潮的導火線是經濟崩潰。伊朗法定貨幣里亞爾（rial）重貶至1美元兌近140萬里亞爾、通膨率飆升至超過52%，物價攀升程度讓民眾負擔不起。

德黑蘭當地商家去年12月28日開始罷工，抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至超過100座城市，成為伊朗政權近年來最嚴峻的挑戰。

回顧2022年，22歲庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反服裝規定被捕後死於獄中，在伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮，掀起爭取自由的「頭巾革命」。

比較這兩波抗爭，可以看出伊朗抗議情勢的延續和轉變。雖然起因不同，兩者都反映出深層的結構性不滿，以及國家與社會之間難以彌合的鴻溝。

2022年的抗議源自於社會與道德危機。艾米尼之死成為體制壓迫、特別是壓迫女性的象徵。隨之而來的運動主軸是尊嚴、身體自主與個人自由。「女性、生命、自由」這句口號，成為一個世代對強制戴頭巾和威權控管的反叛。女性和年輕人走到最前線，把日常抗爭行動推向全國、挑戰政權合法性。

相較下，2025年底的示威由經濟動盪引發。里亞爾劇貶、通膨升溫以及失業率居高不下，激起店家、商人、城市中產階級和學生的怒火。首都德黑蘭的大市集（Grand Bazaar）、拉萊哈扎爾（Lalehzar）以及阿拉定（Lalehzar）市場的商販罷工抗議，傳遞出明確的訊息：經濟崩潰和政府治理不當密不可分。

據報導，這兩起抗爭都是透過X、Instagram等社群媒體迅速擴散，使抗議畫面在伊朗國外傳開。2022年時，#MahsaAmini的社群媒體標籤在全球爆紅。如今，商家罷工與學生集會的影片再次引發國際關注。

在兩次抗議中，德黑蘭當局均以武力鎮壓應對。2022年有超過500人喪命、數千人被捕；2025-2026年已傳出包含血腥鎮壓、大規模拘捕以及恐嚇人民在內等暴力情事，顯示鎮壓仍是伊朗當權者的主要脅迫手段。

兩起抗議事件的差異同樣值得關注，2022年抗議初期的活動範圍以大城市為主。

2025-2026年示威行動規模在初期階段非常廣泛且深入，範圍涵蓋德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、麥什赫德（Mashhad）以及哈梅丹（Hamedan）等大城市，並蔓延至中小型城市和偏經濟弱勢的區域，且學生、勞工、女性以及少數民族紛紛上街，顯示在經濟壓力下，這次抗議可能出現更大規模動員。

另一個顯著差異是國際環境。2022年時，全球聚焦於侵犯人權，西方政府口頭聲援並祭出有限的制裁。時任美國總統拜登（Joe Biden）政府傾向以外交圍堵，不願採取全面經濟壓力。

反觀這次抗議處於截然不同的地緣政治情勢。美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，恢復「極限施壓」政策，使伊朗經濟孤立情況加劇。

不論是頭巾革命或者今年來的示威抗議，都揭示了伊朗政府與社會之間深層且尚待解決的裂痕。頭巾革命重創當權者的道德權威，這波抗議則對國家經濟基礎構成威脅。

這波示威能否延續2022年的抗議情勢，或者在鎮壓下逐漸消退，取決於社會各階層能否團結一心，民眾能否將經濟凋敝轉化為明確政治訴求，以及這場運動本身能否在維安部門和政治高層之間造成分裂。

可以確定的是，推動民眾反抗的潛在力量並未消失，反而愈發強大。積壓已久的民怨、對經濟感到絕望，以及追求尊嚴的渴望等，將繼續塑造伊朗政治局勢。問題已不再是變革是否可能發生，而是這些條件是否終於能讓變革維持下去。

