德黑蘭驚見類「坦克人」！紐時投書：伊朗政權搖搖欲墜 西方卻裝睡

一名男子用外套遮住頭，擋住催淚彈的攻擊，手無寸鐵、沉默蹲坐在德黑蘭的街道上，以「肉身」阻擋軍警部隊前進。（圖／翻攝自X＠IranIntl_En）

伊朗局勢動盪之際，一幕震撼畫面在社群媒體瘋傳：一名男子在首都德黑蘭街頭孤身蹲下，阻擋安全部隊車輛前進。這讓人立刻聯想到1989年中國天安門廣場的「坦克人」。《紐約時報》10日刊登深度評論示警，伊朗神權政權已搖搖欲墜，甚至淪為「紙獅子」，但西方國家似乎對此毫無準備。

這篇刊載於《紐約時報》的客座評論（Guest Essay）指出，西方政府仍死守過時的外交思維，對「伊朗政權可能崩潰」一事反應遲鈍且麻木。文章作者引用1979年伊朗革命時英國大使帕森斯（Anthony Parsons）的名言：「我們的失敗不在於缺乏資訊，而在於缺乏想像力。」呼籲西方必須立即制定政策，因應伊朗可能發生的劇變。

投書指出，始於去年12月28日的抗議已蔓延至伊朗全境31省。與過去不同的是，這次抗議的主力是「Z世代」，他們與父母輩截然不同，不再尋求體制內改革，而是成為堅定的「推翻者」（downfall seekers）。影片顯示，年輕抗議者獨自或結伴，和平地站在鎮壓部隊面前，展現出驚人的勇氣。

川普戴「MIGA」帽 嘲諷哈米尼

文中也分析了川普政府的角色。在伊朗代理人（哈瑪斯、真主黨）接連受挫、核設施遭美軍空襲的脆弱時刻，剛在委內瑞拉取得勝利的美國總統川普加碼施壓。他不僅警告美軍「子彈上膛」，更在一張照片中戴上寫著「讓伊朗再次偉大」（Make Iran Great Again, MIGA）的棒球帽，嘲諷意味十足。

評論總結，儘管哈米尼（Ali Khamenei）誓言鎮壓，但伊朗政權如今已是外強中乾。西方國家應盡速協調盟友，針對伊朗資產處置及過渡正義機制進行規劃，切勿再次被歷史的巨浪打得措手不及。

