突破打壓！烏干達反對派巧妙改造國旗 發動「抗議投票」

在大批支持者的陪伴與簇擁下，烏干達反對黨總統候選人波畢威恩（左二）9日在前往首都康培拉的造勢集會途中，拿著國旗站在車上。（法新社）

東非國家烏干達15日舉行總統大選，反對派陣營因屢遭當局打壓、競選標誌還曾被查禁，競選期間被迫改拿代表國家的國旗，巧妙將之改造為抗爭象徵，並藉此號召愛國心，當局氣得怒嗆，這是把中性的國旗政治化。

分析家指出，由於81歲的現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）牢控國家機器，幾乎篤定能在總統大選中順利連任；而其對手、本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）的前流行歌手「波畢威恩」（Bobi Wine）雖勝選無望，但已將這場選舉定位為抗議投票，並巧妙地將烏國國旗改造為抗爭象徵。

烏干達國旗啟用於1962年該國脫離英國殖民統治獨立後，黑、黃、紅橫條紋分別代表非洲人、非洲陽光與非洲人民血濃於水，正中央白底圈中有1隻國鳥灰冠鶴。

反對派陣營及其支持者不拿專屬競選旗幟改揮舞國旗，出於不得不然－－2021年上屆總統大選時，波畢威恩所屬的「國家團結平台」（National Unity Platform, NUP）曾以紅色貝雷帽為標誌，但卻被當局以貝雷帽屬於軍裝為由裁定非法，並藉此突襲NUP黨部。

但反對派改拿國旗並非毫無風險。波畢威恩的支持者多次指控，安全部門專門在「波畢威恩」集會中找拿國旗的人的麻煩；上月，烏國警方甚至出言警告，勿「隨意與不當地」使用國旗。

比利時安特衛普大學的非洲問題專家泰特卡（Kristof Titeca）說，反對派改拿國旗實屬高招，還能藉此喚起民眾的愛國主義；這招打得當局措手不及，所以才開始鎮壓。

一如其他許多東非國家，烏干達也有法律規範如何使用國旗，但這些法律過去鮮少執行。烏干達學者兼政治漫畫家森通戈（Jimmy Spire Ssentongo）說，打壓民眾使用國旗反映出當局陷入恐慌；威脅當局的不是烏國國旗，而是看到人民力挺NUP；隨著執政近40年的穆塞維尼老去，烏干達的「言論自由的空間也縮小」。

烏干達執政黨「全國抵抗陣線」（National Resistance Movement, NRM）則批評說，雖說人人都有權使用國旗，但也是要看場合。該黨青年部協調員基亞里西馬（Israel Kyarisiima）直言，反對派把國旗政治化。

但日前在1場力挺波畢威恩的集會中，成千上萬支持者邊揮舞烏干達國旗邊興奮尖叫，將國旗視為其唯一武器。31歲的木匠歐爾文伊（Conrad Olwenyi）說，手無寸鐵的百姓無法與聽命當局的安全部隊對抗，「他們有槍，我們只有國旗…他們若在你拿著國旗時朝你開槍，他們就是在朝國家開槍。」

烏干達反對黨「國家團結平台」曾以紅色貝雷帽為競選標誌。圖為該黨在2021年的上屆總統大選時，於黨部門口張貼該黨總統候選人波畢威恩戴著紅色貝雷帽的競選海報。（法新社）

