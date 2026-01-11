委內瑞拉石油變川普籌碼？ 中國百億美元貸款恐「打水漂」

美國總統川普宣稱已實質掌控委內瑞拉石油出口，但其中相當部分牽涉中國長年投資與債權，令華府在強硬施壓委國之際，仍須顧及與北京的微妙關係。（路透社）

美國總統川普宣稱已實質掌控委內瑞拉石油出口，但其中相當部分牽涉中國長年投資與債權，令華府在強硬施壓委國之際，仍須顧及與北京的微妙關係。此外川普預定於4月訪問北京，外界關注美方是否會將委國石油作為對中貿易談判的籌碼。

據《美聯社》報導，美國本週採取積極行動，扣押兩艘受制裁的油輪，並計畫動用委國境內多達5000萬桶的庫存原油進行銷售。美國能源部長萊特（Chris Wright）明確表示，美方將「無限期」處理委內瑞拉石油銷售，所得資金將匯入受美方監管的帳戶，聲稱最終將流回委國造福人民。

然而，這項大動作直接觸及中國的核心利益。根據摩根史坦利（Morgan Stanley）研究報告，中國國企中國石油天然氣集團與中石化在委國擁有高達44億桶的原油儲備權益，位居外資之冠。川普政府官員透露，此政策核心在於剷除西半球的「敵對外部影響」，顯然劍指北京長年透過石油換貸款（loans-for-oil）在美洲拓展的版圖。

中國自2000年至2023年間累計對委國提供超過1000億美元信貸，目前估計仍有至少100億美元欠款未償。研究機構AidData指出，由於委國早已停止報告債務細節，加上美國制裁導致還款延宕，實際債務可能遠高於估計值。北京學者擔心，一旦委國過渡政府成立並順應華府需求，極可能宣布馬杜羅時期的貸款協議「非法」，導致中國投資付諸流水。

北京商務部發言人何亞東週四強調，無論政治形勢如何演變，中國深化與委國經貿合作的意願不變。但在美軍直接施壓下，中國在西半球的影響力已實質萎縮。未來數週，中美兩國是否會針對委國債權與原油配額達成秘密協議，將成為川普4月北京之行的前哨戰。

