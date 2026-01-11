為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普抓捕馬杜羅 中國網友拐彎吐怨氣：有大活接不接？

    2026/01/11 17:37 中央社
    美國總統川普日前下令派兵進入委內瑞拉逮捕總統馬杜羅（圖左）夫婦，一些中國網友卻在官媒相關報導下方，以隱諱方式表達希望在中國複製馬杜羅模式。右為中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    美國總統川普日前下令派兵進入委內瑞拉逮捕總統馬杜羅（圖左）夫婦，一些中國網友卻在官媒相關報導下方，以隱諱方式表達希望在中國複製馬杜羅模式。右為中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    在中國經濟疲弱引發社會怨氣，以及日趨嚴厲的網路言論管制下，中國民眾改以拐彎抹角的方式，上網隱諱或半隱諱地表達不滿，甚至挑戰官方敘事。像是近來發起的「5000萬人戒菸」，以及美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後引起回響的「老特（指川普），有大活接不接」等，都是顯例。

    以拐彎抹角方式發文表達不滿的手法，在中國網路上行之有年，被傳誦多年的顯例，就是「蔣介石是民族罪人」一語。表面上，此語是在辱罵故總統蔣中正，符合中共建政後的敘事，實際上隱喻的卻是蔣中正丟失中國大陸，讓中共得以建政，成了「民族罪人」，骨子裡辱罵的，其實是中共。

    COVID-19疫情結束後，中國經濟未如預期般恢復，反而趨於疲弱，但官方對網路言論的控制不減反增，讓一般民眾積累不少怨氣無處宣洩。於是，有時藉由對層級不高的官方敘事表達異議，以宣洩不滿。像是日本首相高市早苗發表「台灣有事」說後，新疆警方發布的「不要去日本」短片，就被眾多中國網友罵到黯然下架，算是網友集結發力的少數成功案例。

    但更多的情況，則是藉由隱諱或隱喻，被稱為「陰陽怪氣」的方式，拐彎抹角地表達不滿，近來發生的「5000萬人戒菸」事件，就是一例。

    綜合中國網路訊息，2025年12月間，一篇中國菸草系統退休官員每月可領高達人民幣約1.9萬元（約新台幣8.6萬元）退休金的文章，以及1名年僅18歲、父母在菸草國企任職的年輕人，自稱每月生活費達20萬元、家裡有7到8戶房子、全身配戴名牌的短片，頓時引爆許多中國網友的怒火。

    一些有抽菸的中國網友，日前就在網路上號召今年元旦起「5000萬人戒菸」運動，還喊出「不要再供養那幫孫子了」口號，瞬即獲得眾多共鳴。部分網友紛紛表達，「為了不養這幫孫子，戒菸」、「中國菸草，聽好了，今天起你賺不到老子一分錢，老子戒菸了」、「我兜（口袋）裡緊巴巴的，還抽菸供你揮霍？沒門」等。

    此外，美國總統川普（Donald Trump）日前下令派兵進入委內瑞拉逮捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦一事，在中國官方的主流敘事中，美國及川普被形容為「加勒比海盜」、「新帝國主義」、「違反國際法」及應被譴責的一方。

    然而，一些中國網友卻在官媒相關報導下方，以隱諱方式表達希望在中國複製馬杜羅模式。其中一則寫著「老特（指川普，中國譯為「特朗普」），有大活接不接？」的留言，獲得逾萬人按讚；其他網友也跟著說，「老特這大活幹成功了，一定名留史冊」、「這活要是成功了，絕對超過華盛頓」、「如果…老特先生會來幫忙嗎」；有網友則說「特：你們都不動，我怎麼幫？」

    有分析指出，在中國經濟不振，官方迄今未能拿出一般民眾有感的施政下，中國民眾對官方的敘事越來越不領情；但又囿於嚴厲的網路言論管制，部分民眾於是採用拐彎抹角的方式隱諱地表達不滿，偶爾也直白地選擇風險較低的官方敘事「衝塔（直接挑戰官方敘事）」，顯見民怨已不容小覷。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播