    國際

    婚禮變葬禮！瓦斯氣瓶爆炸 新婚夫妻與賓客8人慘死

    2026/01/11 18:01 即時新聞／綜合報導
    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德週日（11日）凌晨發生一起嚴重的瓦斯氣瓶爆炸事故，造成包含新婚夫婦在內至少8人死亡、7人受傷。（美聯社）

    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德週日（11日）凌晨發生一起嚴重的瓦斯氣瓶爆炸事故，造成包含新婚夫婦在內至少8人死亡、7人受傷。（美聯社）

    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德週日（11日）凌晨發生一起嚴重的瓦斯氣瓶爆炸事故，造成包含新婚夫婦在內至少8人死亡、7人受傷。據《美聯社》報導，爆炸發生於一場婚禮晚宴後的民宅，當時受邀賓客正於屋內留宿休息，強大的爆炸威力導致房屋局部崩塌，並波及周邊民宅。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）隨即發表聲明表達哀悼，並下令醫療機構全力救治傷者及要求當局徹查事故原因。

    這起慘劇發生在伊斯蘭馬巴德市中心的一處住宅區。根據當地警方說法，週日凌晨時分，眾多親友在參加完婚禮晚宴後，留宿在該民宅內休息，不料瓦斯氣瓶突然發生劇烈爆炸。強大的衝擊波導致房屋部分構造瞬間瓦解崩塌，受困者在睡夢中根本來不及反應。

    政府行政官員尤薩夫（Sahibzada Yousaf）向媒體表示，當局在清晨接獲通報後立即封鎖現場。初步統計顯示，死者中包括新郎與新娘，原本慶祝新生活的喜事轉眼間淪為家族悲歌。除了建物受損嚴重，爆炸也導致鄰近多棟房屋出現不同程度的毀損。

    針對此起重大傷亡事故，巴基斯坦總理夏立夫透過辦公室發表聲明，對罹難者家屬表達深切慰問與遺憾。夏立夫除了指示衛生單位必須確保傷者獲得最完善的醫療照護外，也嚴令相關部門針對爆炸起因展開全方位調查，以釐清是人為疏忽或氣瓶設備瑕疵。

    伊斯蘭馬巴德警方目前正於事故現場採證。警方初步調查發現，爆炸起因疑似與存放於廚房或活動區域的瓦斯瓶外洩有關，但具體的引爆點與詳細細節仍有待後續鑑識報告出爐才能確定。

