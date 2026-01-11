為保北京藍天……河北農民零下7度不敢開暖氣 揭慘況報導全被刪

中國河北省因「煤改氣」補貼退場，導致農村居民無力負擔高昂天然氣費，只能在寒冬中「硬扛」。圖為保定市村民7日穿著厚重衣物在市場趕集。（法新社）

中國為了整治冬季霧霾，自2017年起在北方強推「煤改氣」政策，強制農村以天然氣取代燃煤取暖。然而，據《法新社》直擊，隨著政府補貼退場，環繞北京的河北省農村正面臨嚴峻的生存危機。在零下7度的寒冬中，許多村民因負擔不起高昂的天然氣費用，只能關掉暖氣「硬扛」，而相關報導甚至遭中國當局全網刪除。

《法新社》記者走訪距離北京僅100公里的河北省保定市徐水區，當地正值晴朗寒冬，氣溫低至攝氏零下7度。然而，許多村民家中卻冷如冰窖。1位60多歲的村民在農貿市場無奈表示：「老百姓負擔不起……1個月要花1000人民幣（約新台幣4400元）取暖，沒人受得了。」他坦言，雖然大家都喜歡乾淨的空氣，但「乾淨的代價實在太高了」。

在當地餐館工作的尹春蘭（Yin Chunlan，音譯）受訪時不禁落淚，她表示住在農村的公婆1年得花上7000人民幣（約新台幣3.08萬元）才能讓家裡暖和點，「他們不得不把暖氣開得很大，但溫度還是上不去，既浪費氣又浪費錢。」為了省錢，老人家只能往身上多蓋幾層毯子禦寒。

天然氣價格比北京貴 官媒報導遭下架

更令村民氣憤的是「同國不同價」。此前中國《農民日報》一篇被官媒央視轉載的文章披露，河北農村的天然氣價格高達每立方公尺3.4人民幣，而北京農村僅需2.6人民幣。這種巨大的價格落差讓河北村民深感不公。

然而，這篇揭露基層慘況的報導在中國社群媒體引發熱議後，隨即遭到審查機制「全網下架」，連央視網站上的轉載也無法瀏覽。

中國財政部曾宣稱在2021年撥款132億人民幣支持河北清潔取暖，但這類安裝與燃氣補貼通常僅維持3年，隨後便不再續發。徐水當地政府2017年曾承諾給予每戶300人民幣補貼，但對於動輒數千元的取暖費來說，這點錢根本是杯水車薪。

55歲的張姓村民無奈直言：「你給個300或200塊，跟沒給補貼根本沒兩樣。」

