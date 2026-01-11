伊朗血腥鎮壓慘況曝！5歲童在母親懷中遭槍殺 停屍間塞爆醫護崩潰！

伊朗示威運動蔓延全國，政府血腥鎮壓升級。（路透）

伊朗反政府示威蔓延全國，當局血腥鎮壓行動持續升級，釀慘重死傷，當中包括孩童，還傳出有一名年僅5歲男童在母親懷中被槍殺的悲慘情事。據伊朗醫療單位人員透露，目前醫療設施已經被死傷者「淹沒」，停屍間已經超出負荷，只能暫時疊放在祈禱室。

伊朗國內正因經濟困頓掀起抗爭活動，歷經約莫2週時間怒火蔓延全國超過100個城市和城鎮，伊朗政府展開暴力鎮壓。美國「人權活動通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）等人權團體依據各地報告彙整的數字指出，已知至少116人身亡，但有不少尚未能經第三方核實的消息表示，已有數百人在這場示威喪生，當中包括孩童，還發生5歲男孩在母親懷中被槍殺的慘劇。因為伊朗政府在全國實施全面網路和通訊封鎖，多數國際媒體無法進入伊朗境內採訪，資訊取得與查證極為困難，實際情況難以釐清。

今天（11日）《BBC》 引述伊朗三家醫院的工作人員消息報導，現在伊朗的醫療設施已經被大量死傷者「淹沒」。首都德黑蘭（Tehran）醫院的醫護人員透露，死傷者多為年齡介於20至25歲的年輕人，這些人「頭部遭到直接射擊，心臟也被擊中」，槍傷來自子彈和霰彈，市內多間醫院進入危機模式。德黑蘭醫院人員形容現場極其駭人，讓人不敢直視，有許多人在送到醫院的途中就斷氣，醫護人員根本沒有時間進行心肺復甦，「人數多到停屍間塞不下，遺體被一具疊一具地放置，暫時堆放在祈禱室裡」。

另外，《BBC》波斯語部核實，光是上週五（9日）晚間就有70具遺體送到拉什特市（Rasht）的普爾西納醫院（Poursina Hospital），因為太平間爆滿，遺體只能轉移至他處。而且院方消息人士透露，當局還要求死者家屬必須支付70億里亞爾（約新台幣22萬）才能領回遺體安葬。伊朗中部城市卡尚（Kashan）另一名醫師告訴《BBC》，許多死傷者都是眼部中彈，全市多家醫院同事回報，這幾天受治大量死傷者，醫療量能不堪負荷，內外科醫師人手嚴重不足。除了上述3個城市，其他爆發示威的地區也有類似慘況。

