中國專家問AI：未來5年 美中關係最大變數是AI

德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕昨天在上海一場經濟論壇上表示，中美2個人工智慧（AI）模型都認為，未來5年影響美中關係最大的變數是AI。示意圖。（路透檔案照）

德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕昨天在上海一場經濟論壇上表示，中美2個人工智慧（AI）模型都認為，未來5年影響美中關係最大的變數是AI，美中哪一方能在AI浪潮中取得優勢，就會對未來5年內的美中關係產生最大影響。

觀察者網報導，「2026年中國首席經濟學家論壇年會」10日在上海舉行，AI成為會中被熱烈討論的焦點話題，且被延伸到美中關係未來可能的演變上。

根據報導，熊奕提到，中美關係是2025年影響整個市場研究非常大的一個變數，但這一問題卻很難看得清楚。因此2025年底，他分別向美國及中國各一個AI模型提問說：「你覺得，未來5年影響中美關係最大的變量是什麼？」

熊奕說，美中這兩個AI模型給出的答案是一樣的，都指影響中美關係未來5年最大的變數是AI，各自的理由卻不同。但報導中，他沒有提到美中兩個AI模型給出的具體理由為何。

針對上述答案，熊奕認為，在美中競爭過程中，誰能在這場AI浪潮中取得優勢，肯定會對未來5年內的中美關係平衡產生最大影響。

熊奕表示，對於AI產業的未來，業界人士經常說，未來1年和10年看得很清楚。但1到10年之間，如果卡在5年這個時間點上，「到底是什麼情況，可能就不是這麼清楚了」。

他說，AI雖在迅速發展，但在5年的時間窗口上存在諸多不確定性，雖然現在看起來是一片熱潮，但可能會有局部泡沫，或者發生破裂導致企業乃至產業估值下降，進而對整個經濟或推廣過程中的就業，產生各種影響。

熊奕指出，如果AI真的是最重要的變數，那麼在未來5年內發展波折出現時，哪一個經濟體能更好地因應AI發展過程中的波折，很可能在未來5年的美中關係占據更大優勢。

