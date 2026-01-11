斷交總統輸不起？ 卡蕬楚強頒「重驗令」 美國務院警告：後果嚴重

曾與台斷交的宏都拉斯總統卡蕬楚拒絕承認敗選，痛斥川普介選並強行下令重新驗票，引發美國國務院嚴厲警告。（美聯社檔案照）

曾與台灣斷交的宏都拉斯，在政權交接前夕爆發重大憲政危機。即將卸任的總統卡蕬楚（Xiomara Castro）不滿敗選，於10日正式簽署行政命令，強制要求對11月的大選結果進行「重新驗票」。此舉引發華府強烈反彈，美國國務院隨即發出嚴厲警告，直指任何「非法推翻選舉」的企圖都將面臨「嚴重後果」。

總統令強制驗票 美國務院：非法推翻將有嚴重後果

據《彭博》報導，儘管選舉委員會已於去年12月宣布保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，但卡蕬楚堅稱有4774張選票未被計算，且292項異議未獲審查。她無視選務機關的獨立性，直接援引總統職權簽署法令，要求全面重新計票。

針對卡蕬楚的「翻桌」舉動，美國國務院西半球事務局迅速在社群平台X上回擊，措詞強硬地表示：「試圖非法推翻宏都拉斯選舉結果的行為，將會有嚴重後果。」美方並重申期待與勝選者阿斯夫拉合作，直接打臉卡斯楚的法令。

卡蕬楚的強硬動作，讓原本就緊繃的局勢火上澆油。早在卡斯楚簽署法令的前兩天（8日），宏都拉斯國會大樓才剛遭人投擲土製炸彈，造成一名保守派議員受傷。外界擔憂，隨著總統強行介入選務，這類暴力衝突恐將進一步擴大。

除了美國，拉美鄰國也看不下去。包括阿根廷、秘魯、哥斯大黎加等8個國家已發表聯合聲明，拒絕接受卡蕬楚的重新驗票法令，批評此舉破壞民主制度並無視選舉權威。

