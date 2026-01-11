為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宏都拉斯看守總統還沒接受大選結果 要求與川普會面

    2026/01/11 15:15 編譯孫宇青／綜合報導
    卡蕬楚所屬政黨的總統候選人在去年大選中慘敗後，她不斷表示是川普干預大選，才造成這個結果。（路透）

    卡蕬楚所屬政黨的總統候選人在去年大選中慘敗後,她不斷表示是川普干預大選,才造成這個結果。(路透)

    宏都拉斯即將卸任的總統卡蕬楚（Xiomara Castro）10日呼籲與美國總統川普會面，討論去年11月的宏國總統選舉。她表示，川普公開支持總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），「對民主進程產生負面影響」。

    《法新社》報導，阿斯夫拉是一位保守派商人，在經歷數週的激烈開票過程後，於去年12月24日確認贏得總統大選，但僅以40.1％對39.5％的微弱優勢擊敗另一位保守派電視名人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。這場選舉因多次開票延誤和舞弊指控而蒙上陰影，川普對阿斯夫拉的支持加劇人們對美國干預選舉的指控。

    即將在本月27日卸任的卡蕬楚在社群媒體X上發文，邀請川普「就宏都拉斯的選舉進程進行直接、坦誠的對話」。她指出，川普公開支持阿斯夫拉的言論，「對民主進程的發展產生負面影響，並影響她所屬政黨的候選人。

    卡蕬楚在X發表的長文中還表示，她已簽署宏都拉斯國會通過的一項法令，要求對11月30日的總統大選進行重新計票。這項立法措施立即遭到美國國務院譴責，美國國務院西半球事務局在X上警告，「任何試圖非法推翻宏都拉斯選舉結果的行為都將產生嚴重後果」。

    鑑於宏都拉斯國家選舉委員會的獨立地位，卡蕬楚的法令會產生何種影響尚不明確。

    卡蕬楚在發文中補充道：「鑑於流傳的虛假訊息及美國國務院最近的表態，我認為正式邀請川普出席會晤或直接通話，以負責任、相互尊重和透明的方式處理宏都拉斯的選舉局勢，是至關重要的」。

