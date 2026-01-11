為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    迪士尼童星走上歪路！ 涉兒童色情等罪嫌被捕

    2026/01/11 15:27 即時新聞／綜合報導
    迪士尼童星羅普考普，因涉嫌兒童色情等多項罪嫌在德州被捕。（法新社）

    迪士尼童星羅普考普，因涉嫌兒童色情等多項罪嫌在德州被捕。（法新社）

    曾參與2008年迪士尼電影《歌舞青春3：畢業季》拍攝的童星羅普考普（Matt Prokop），在長大後走上歪路，現年35歲的他因涉嫌兒童色情等多項罪嫌在德州被捕。

    《福斯新聞》報導，羅普考普目前面臨拒捕、違反保釋或保護令共4項輕罪，以及持有兒童色情物品、在約會或家暴案中持有致命武器等2項重罪，在德州維多利亞郡落網。

    據了解，羅普考普與知名美劇《摩登家庭》女演員海蘭（Sarah Hyland），2008年因為試鏡《歌舞青春3》開始認識並交往，孰料羅普考普在接下來5年的時間裡對海蘭進行言語和身體上的虐待。

    2014年，羅普考普將海蘭扔進車內並勒住她的脖子，聽到女方提出分手後，羅普考普還威脅要殺死她的狗並燒毀房子。在《摩登家庭》中飾演海蘭母親的鮑溫（Julie Bowen），得知狀況後仗義出手介入，幫助海蘭安全結束與羅普考普的關係。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    羅普考普曾和知名美劇《摩登家庭》女演員海蘭交往。（路透）

    羅普考普曾和知名美劇《摩登家庭》女演員海蘭交往。（路透）

