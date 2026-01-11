川普開價了！ 想用「50億美元」買斷格陵蘭 美部長：歐洲該歡呼

美國內政部長柏根（Doug Burgum）語出驚人，宣稱歐洲應為美國接管格陵蘭「歡呼」，並拋出以50億美元收購該島的構想。圖為柏根9日在白宮出席會議。（彭博資料照）

美國意圖收購格陵蘭的計畫越演越烈，川普政府高層甚至公開喊話要盟友「心存感激」。美國內政部長柏根（Doug Burgum）受訪時語出驚人表示，歐洲人應該為美國想要接管格陵蘭而「歡呼」，他甚至拋出具體價碼，認為用50億美元（約新台幣1625億元）買下這座島嶼，將是一筆如同當年買下阿拉斯加般的「划算交易」。

竟要歐洲歡呼？ 柏根：像買阿拉斯加

據《國會山莊報》（The Hill）報導，柏根8日在保守派新聞頻道《Newsmax》節目中辯稱，格陵蘭對美國及歐洲的國家安全至關重要。他直言：「歐洲人應該歡呼（cheering），因為美國願意介入並提供那種保護。」

他更強調，美國內政部管轄範圍橫跨14個時區，從關島到美屬維京群島，絕對有能力承擔管理格陵蘭的責任。

曾任北達科他州州長的柏根，將此計畫比作美國在1867年向俄羅斯購買阿拉斯加。他指出，當年美國僅花費720萬美元就買下第49州，結果證明是筆大生意，「花50億美元買格陵蘭也可能是一筆很棒的交易。」他更盛讚川普是「史上最強的交易者」。

為了達成目標，川普政府似乎準備無所不用其極。據《路透》報導，美國官員正考慮採取「直接發錢」給格陵蘭居民的策略，試圖繞過丹麥政府，利用經濟誘因影響當地民意支持美國併吞。

面對美方的金錢攻勢與輿論戰，格陵蘭駐美代表伊斯博瑟森（Jacob Isbosethsen）強硬回擊：「格陵蘭是非賣品。」他強調格陵蘭人民對身為丹麥王國與北約（NATO）的一份子感到自豪。

美國國會內部也對此計畫砲聲隆隆。眾議院民主黨黨團主席阿奎拉（Pete Aguilar）痛批川普的計畫「完全精神錯亂」（completely unhinged）；緬因州共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）也直言，丹麥是北約盟友，這種言論只會對其造成冒犯，完全沒有道理。

