尷尬了！馬查多想把諾貝爾獎「轉送」川普 委員會冷回：不行

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（圖）宣稱欲將獎項「轉贈」給川普以表彰其功績，慘遭諾貝爾研究所發聲明打臉拒絕，強調獎項不可轉讓。（路透檔案照）

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）去年10月榮獲諾貝爾和平獎，但她近日卻語出驚人表示想將這份殊榮「轉贈」給美國總統川普，以感謝美軍逮捕獨裁者馬杜羅（Nicolás Maduro）。對此，挪威諾貝爾研究所10日發布聲明狠狠潑了冷水，強調獎項「不可轉讓」。

據《美聯社》報導，針對馬查多有意轉讓獎項的言論，諾貝爾研究所簡短而嚴肅地聲明：「一旦諾貝爾和平獎宣布，就不能被撤銷、轉讓或與他人分享。該決定是最終的，且永久有效。」

馬查多先前接受《福斯新聞》訪問時表示，她希望能親口告訴川普，委內瑞拉人民希望將這個獎獻給他，並與他分享。她盛讚川普下令美軍突襲生擒馬杜羅是「歷史性的」，並稱這是邁向民主過渡的巨大一步。

川普稱「巨大榮耀」 政治上卻挺別人

對於長期覬覦諾貝爾獎的川普而言，這番話無疑相當受用。他向媒體表示，馬查多計畫下週訪美，並稱她的提議是「巨大的榮耀（great honor）」。

然而，這場「獻獎」背後卻藏著政治現實的殘酷。儘管川普稱讚馬查多是位「非常好的女性」，但在委內瑞拉過渡政府的領導人選上，川普目前表態支持的是馬杜羅的前副手、現任代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），而非馬查多。川普直言，馬查多目前在國內缺乏足夠的治理支持。這顯示川普在接受讚美的同時，在政治算計上並未給予馬查多實質回報。

