    國際

    疑點重重！中國少年在學校宿舍離奇死亡 校方搶運遺體不給父母

    2026/01/11 11:06 即時新聞／綜合報導
    中國河南省新蔡縣13歲學生在校內宿舍死亡，案情疑點重重。圖為校方叫來救護車轉運遺體，被家屬攔下。（圖擷自微博）

    中國河南省新蔡縣13歲學生在校內宿舍死亡，案情疑點重重。圖為校方叫來救護車轉運遺體，被家屬攔下。（圖擷自微博）

    詭異！中國河南省新蔡縣「今是清華園高級中學」，8日有1名13歲朱姓男學生在校內宿舍死亡，校方竟私自轉運遺體不給父母見小孩最後一面，事後在死者左側胸口還發現釘子大小的洞，此案引發網路關注後當局今（11日）給出解釋，但仍然無法說服社會大眾。

    綜合中媒報導，在朱姓少年離世後，疑似由校方人員叫來救護車要將遺體運走，親屬連忙開著廂型車在路上阻攔，要求等小孩父母到場再說，並發現死者出現嘴角流血、胸口有洞等情況，被懷疑死因不單純。

    新蔡縣政府見網路輿論鬧大，連忙組成聯合調查組追查，今天公布朱姓少年是心因性猝死，左胸針孔是法醫抽血檢驗時形成，嘴角紅色液體則是法醫翻動死者時流出體液。

    不過，官方的說法仍無法服眾，不少人痛批怎麼可能在讓父母見小孩最後一面前就有法醫驗屍；還有人質疑法醫檢驗必須要家屬同意，但在本案中家長顯然不知情，因此呼籲當局不要再掩蓋事實，好好給家屬和社會大眾一個交代。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

