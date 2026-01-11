為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    死亡飆破116人！ 伊朗嗆示威者是「真主敵人」 全得判死刑

    2026/01/11 11:32 編譯陳成良／綜合報導
    9日德黑蘭示威現場，一名蒙面抗議者高舉「巴勒維王朝」王儲芮沙．巴勒維巴勒維肖像表達支持。（美聯社）

    伊朗反政府示威進入第二週，局勢急遽惡化。據《美聯社》報導，隨著當局切斷網路與通訊，鎮壓手段更加血腥。人權組織證實，截至週日（11日），死亡人數已攀升至至少116人，另有超過2600人被捕。此外，伊朗司法部門已發出終極警告，將所有示威者定性為「真主的敵人」，這在伊朗法律中意味著可判處死刑。

    檢察總長：示威者是「真主敵人」 唯一死刑

    伊朗檢察總長阿扎德（Mohammad Movahedi Azad）10日透過國家電視台發布聲明，警告任何參與抗議的人都將被視為「真主的敵人」（enemy of God），甚至連協助「暴徒」的人也難逃法網。聲明強調，司法程序將「毫不留情、沒有憐憫」，迅速發布起訴書並進行審判。分析指出，這顯示最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已下定決心進行大規模整肅。

    面對伊朗的血腥鎮壓，美國總統川普在社群媒體上聲援示威者，稱「美國隨時準備提供幫助」。《紐約時報》引述官員說法指出，川普已收到針對伊朗的「軍事打擊選項」，雖然尚未做出最終決定，但戰爭風險已大幅升高。美國國務院也發出警告：「不要跟川普總統玩遊戲。他說到做到。」

    目前伊朗境內網路與國際電話幾乎全斷，外界難以得知即時狀況。美國流亡近半世紀的伊朗「巴勒維王朝」65歲王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），呼籲民眾在週末走上街頭，並高舉象徵舊時代的「獅子與太陽」旗幟，「將公共空間奪回來」。

    與此同時，奧地利航空與土耳其航空已宣布暫停飛往伊朗的航班。諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）之子拉赫馬尼（Ali Rahmani）憂心表示，網路封鎖往往是當局進行「大屠殺」的前奏，就像2019年那樣，「我們只能做最壞的打算」。

