    國際

    武裝民兵正四處搜查美國人 美大使館籲公民立刻從委內瑞拉離境！

    2026/01/11 10:29 即時新聞／綜合報導
    美國駐委內瑞拉大使館網站10日警告美國公民別前往委國，而委內瑞拉國內有武裝民兵正在搜尋美國人，身處委國的美國公民應立即離境。（路透）

    美國政府3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，委內瑞拉國內局勢陷入動盪，美國國務院自3日起便針對委內瑞拉發布安全警告，美國駐委內瑞拉大使館網站10日警告美國公民別前往委國，而委內瑞拉國內有武裝民兵正在搜尋美國人，身處委國的美國公民應立即離境。

    美國駐委大使館及美國駐哥倫比亞大使館均警告美國公民不要前往委內瑞拉，隨著國際商業航班恢復後，身在委內瑞拉的美國公民應該立即離開該國。美國駐委大使館表示，美國公民出發前應該做好防範措施，並注意周邊環境，有報導指出，一些被稱為「集體民兵」（colectivos）的武裝民兵組織正在委內瑞拉設置路障、搜查車輛、尋找美國公民或支持美國的證據，在委內瑞拉的美國公民應保持警惕。

    美國駐委大使館在聲明中提到，由於美國國務院在2019年3月就從委國首都卡拉卡斯（Caracas）撤回所有外交人員並暫停運作，在委內瑞拉的所有外交領事服務仍然暫停，在委內瑞拉國內的美國公民，若有外交協助需聯絡美國駐哥倫比亞波哥大（Bogota）大使館。

    美國駐委大使館呼籲美國公民不要前往委內瑞拉，在委國的美國公民要確保自身安全，並在安全狀態下盡快離開委國。

