一文看懂！ 川普為何強索格陵蘭 專家拆解丹麥籌碼盡失3大原因

丹麥、瑞典與挪威等多國部隊於2025年9月在格陵蘭舉行聯合軍演。因應川普政府對格陵蘭主權的挑戰，丹麥正大幅增加北極防衛投入，試圖在沉重的財政負擔與維護主權尊嚴間尋求平衡。（路透）

隨著美國近期在拉美展現強硬外交作風，全球戰略目光正轉向北極。這並非突發性的口水戰，而是一場正在發酵的地緣政治變局。據《路透》報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）下週將會晤丹麥與格陵蘭代表，這場會談將揭開丹麥在主權尊嚴、財政負擔與盟友壓力間的三方角力。

「格陵蘭卡」失靈 戰略紅利消失

在冷戰期間，格陵蘭特殊的地理位置讓丹麥擁有一張強大的外交王牌，被稱為「格陵蘭卡（Greenland Card）」。丹麥以此在華府換取龐大的政治影響力，並得以維持低於北約標準的國防支出。然而，隨著川普政府將格陵蘭定調為「國安必要性」並重申不排除任何接管手段，這張王牌正迅速失效，丹麥在北極圈的地緣價值正面臨重新定義。

每年貼錢近300億 財政負擔沉重

格陵蘭雖然具備戰略與礦產價值，但其經濟長期處於停滯。數據顯示，哥本哈根每年需向格陵蘭撥發約4.3億丹麥克朗（約191.4億台幣）的補助款。若算入警察、司法系統與國防維護，丹麥每年的總支出接近10億美元。

為了因應美方對其北極防務「出力不足」的批評，丹麥去年剛通過一項高達420億丹麥克朗（約2052億台幣）的防衛計畫。儘管投入巨資，但相較於美國與俄中勢力的擴張，丹麥的防禦能量仍被美方視為薄弱，甚至遭到川普公開嘲諷。

獨立聲浪高漲 丹麥陷入外交死結

格陵蘭自1979年獲得自治權以來，其政界對於邁向獨立具備高度共識，2009年的協議更賦予其追求主權的法律基礎。哥本哈根大學政治學教授拉斯穆森（Mikkel Vedby Rasmussen）分析，丹麥正面臨極大的風險：耗費大量外交資本保衛這塊領土，最終卻可能面臨格陵蘭走向獨立，或甚至繞過哥本哈根直接與華府談判。

