    國際

    金與正怒了！嗆首爾交代無人機真相 1原因曝李在明為何下令嚴查

    2026/01/11 10:36 編譯陳成良／綜合報導
    金與正發表聲明，要求南韓政府針對無人機侵犯領空給出詳細解釋。（路透資料照）

    金與正發表聲明，要求南韓政府針對無人機侵犯領空給出詳細解釋。（路透資料照）

    北韓與南韓邊境局勢再度因無人機事件陷入緊繃。據《法新社》報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正週日（11日）發表強硬聲明，要求南韓政府針對近期無人機侵犯領空一事給出「詳細解釋」。北韓軍方宣稱，一架無人機於1月初從南韓江華郡跨越邊境，進入北韓開城市，並公布了遭擊落的無人機殘骸照片。

    南韓軍方否認涉入 李在明下令嚴查

    針對北韓的指控，據《路透》報導，南韓軍方第一時間否認涉入，強調該無人機並非南韓軍方所操作之型號。南韓總統李在明週六（10日）已正式下令，要求軍方與警方組成聯合調查組進行「迅速且嚴格的調查」。李在明表示，若查明確實是民間組織或個人操作無人機越境，此舉將被視為威脅朝鮮半島和平與國家安全的「嚴重犯罪」。

    金與正：不論民間或軍方 責任均在首爾

    儘管南韓政府展現調查誠意，但金與正的立場依然強硬。據《路透》報導，金與正在透過《朝中社》（KCNA）發布的聲明中指出，她個人雖然「讚賞」首爾當局宣布無意挑釁的官方立場，但同時警告任何挑釁都將導致「慘烈的局面」。金與正強調，北韓並不在乎無人機是來自軍方或民間，事實是該飛行器來自南韓領土且侵犯領空，南韓安保當局絕不能推卸責任。

    據《法新社》分析指出，此波無人機爭議發生的時機點極其尷尬。南韓前總統尹錫悅目前正因涉嫌非法下令無人機進入北韓、企圖誘發北韓回應以作為實施戒嚴的藉口而接受審判。尹錫悅已於去年 4月遭到彈劾並解職。分析指出，李在明政府目前極力因應無人機事件，旨在與前朝的挑釁作風劃清界線，避免在2026年開春即引爆大規模軍事衝突。

    北韓官媒公佈的所謂南韓無人機殘骸。（法新社）

    北韓官媒公佈的所謂南韓無人機殘骸。（法新社）

