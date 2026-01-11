伊朗鎮壓示威醫院遺體堆積如山！川普稱美國準備出手協助

伊朗示威遭暴力鎮壓，德黑蘭醫院遺體堆積如山。圖為伊朗民眾上街抗議。（美聯社）

伊朗民眾從去年12月28日開始上街抗議通貨膨脹，目前已蔓延到全國各地185個城市，但當局採取暴力鎮壓的手段，德黑蘭示威民眾透露在醫院看到遺體堆積如山，美國總統川普則表示已準備幫助伊朗人民。

據《CNN》報導，伊朗各地情況相當混亂，法爾斯省設拉子（Shiraz）醫師在搶救頭部中彈的女性時，痛斥鎮壓部隊瞄準傷患的頭頸開槍；禮薩呼羅珊省內沙布爾（Neyshabur）醫師，指稱鎮壓軍警在樓頂朝下方的抗議者開槍，有一家6人路過時遭到槍擊。

請繼續往下閱讀...

過去曾在德黑蘭接受教育的芝加哥醫師萊桑佩澤什基（Mohammad Lesanpezeshki），透露他收到伊朗朋友們的消息，得知有醫院的急診室內堆放多具屍體，至少30人是四肢中彈；德黑蘭的眼科醫院更收治了200至300名傷患，他們的眼睛被霰彈彈丸擊中。

伊朗人權組織Human Rights Activists in Iran表示，示威蔓延至全國31個省份的185個城市，在鎮壓過程中至少有78名抗議者、38名安全人員喪命，另有2638人被捕。

美國總統川普10日在Truth Social帳號發文，直指伊朗正在渴望自由，美國將隨時準備提供幫助，雖然他並未說明是怎樣的「幫助」，不過，親川普陣營的聯邦參議員葛拉漢（Lindsey Graham）表示，伊朗民眾的勇氣和決心已引起川普的關注，並預測伊朗人的噩夢即將結束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法