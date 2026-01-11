為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    針對士兵遇襲而亡展開復仇 美軍大規模空襲敘利亞IS目標

    2026/01/11 07:18 即時新聞／綜合報導
    美國中央司令部表示，美軍10日針對在敘利亞的「伊斯蘭國」目標發動多次大規模空襲。圖為美軍F-15戰機。（歐新社）

    美國中央司令部表示，美軍10日針對在敘利亞的「伊斯蘭國」目標發動多次大規模空襲。圖為美軍F-15戰機。（歐新社）

    負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）10日表示，由於激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）去年12月襲擊駐敘利亞美軍部隊，造成3名美國人死亡。美軍10日針對在敘利亞的「伊斯蘭國」目標發動多次大規模空襲作為回應。

    中央司令部發表聲明指出，此次打擊行動是「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）的一部分，同時也是對於「伊斯蘭國」在去年12月13日在敘利亞巴邁拉（Palmyra）攻擊美軍與敘利亞部隊的直接回擊，當時「伊斯蘭國」的襲擊造成兩名美國士兵及一名美國平民口譯人員死亡。

    中央司令部強調，10日的大規模空襲行動以敘利亞全境的「伊斯蘭國」勢力為目標，持續致力於根除針對美軍作戰人員的伊斯蘭恐怖主義，防範未來可能的攻擊，以及保護美國與合作夥伴部隊在中東的安全。

    中央司令部在聲明中直言：「我們訊息始終強而有力，若有人傷害我們的作戰人員，無論對方藏身世界何處、如何企圖逃避審判，我們都會找到你並將你殲滅。」

