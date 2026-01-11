美情報評估古巴經濟陷困境 但政權未必動搖 與川普不同調

美國情報機關評估，在哈瓦那以外地區，古巴平均每天停電長達20小時。（路透檔案照）

美國對委內瑞拉採取軍事行動後，美國總統川普聲稱，委國主要盟友古巴也將崩潰。但知情人士透露，儘管美國情報機關看壞古巴的經濟與政治情勢，但相關評估並未明確支持川普的說法。

路透10日獨家報導，中央情報局（CIA）的看法是，古巴經濟的關鍵部門，例如農業與觀光業，正因頻繁停電、貿易制裁，以及其他問題而承受嚴重壓力。一旦失去來自委內瑞拉的石油進口與其他支援，古巴執政當局的治理難度可能進一步升高。

然而，熟悉情報內容的匿名相關人士向路透表示，中情局對古巴經濟情勢的描述極為負面，但對於經濟惡化是否會動搖古巴政府，並未產生定論。

這些情報評估之所以引人關注，是因為川普及其他美國官員曾暗示，美軍突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜羅，切斷委內瑞拉對古巴的石油供應，可能會導致哈瓦那政權倒台。這長期以來一直是國務卿魯比歐及川普政府部分高層官員的目標。

川普在「空軍一號」上對媒體表示，「古巴看起來已經準備要垮台了」，「我不知道他們能不能撐下去，但古巴現在已經沒有收入了。他們所有收入都來自委內瑞拉，來自委內瑞拉的石油。」

白宮、中情局及古巴外交部均未回應置評請求。至於中情局在美軍逮捕馬杜羅後，是否已完成更新的評估，目前不得而知。

報導指出，在僵化的國家計畫體制與美國長期禁運之下，古巴的共產體制經濟數十年來表現不佳。但近年來，多項因素同時發酵，包括委內瑞拉經濟持續惡化，以及新冠肺炎（COVID-19）疫情後觀光業大幅下滑，進一步加深古巴的困境。

一名官員指出，相關情況尚未惡化到1990年代「特別時期」的程度；當時因蘇聯在1980年代末期與1990年代初期撤回支援，古巴經歷一段長期的經濟痛苦。另一名官員表示，在哈瓦那以外地區，平均每天停電長達20小時，這在以往從未出現過。

此外，兩名官員指出，近年來古巴出現人口結構崩塌現象，大量50歲以下人口移居海外，可能削弱推動政治改革的動能，因為在其他國家，改革往往由年輕世代提供能量。

古巴官方人口普查估計，2023年全國人口超過1000萬，但一名官員表示，實際人口可能已降至900萬以下。

