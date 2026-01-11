為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    伊朗鎮壓持續　川普聲援示威者：美國準備好協助

    2026/01/11 04:12 中央社

    伊朗抗議活動迄今已近兩週，儘管當局加強鎮壓且境內通訊受阻，德黑蘭當局承認各地示威活動仍未平息。美國總統川普今天表示，美方「準備好提供協助」。

    綜合美聯社和法新社報導，伊朗境內網路遭到封鎖、電話線路中斷，使外界難以掌握當地抗議實況。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）指出，抗議活動已造成至少72人死亡，另有逾2300人遭拘留。伊朗國營電視則報導安全部隊傷亡，並強調政府已掌控國內局勢。

    儘管美方發出警告，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）仍釋出將進一步掃蕩的訊號。德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）今天升高威脅，警告任何參與抗議的民眾都將被視為「真主的敵人」，這是一項最重可處死刑的罪名。伊朗國營電視台轉述聲明指出，即便僅是「協助暴徒」的人也將面臨相同指控。

    在美國方面，總統川普今天在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文聲援伊朗示威者，說：「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」但他並未進一步說明細節。

    美國國務院則另發布聲明警告：「別跟總統川普玩把戲。他說到做到。」

    川普前一天曾表示伊朗正陷入「大麻煩」，並再次警告他有可能下令展開軍事打擊。（編譯：蔡佳敏）1150111

