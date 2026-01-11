為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

    2026/01/11 03:06 中央社

    挪威諾貝爾協會表示，根據規定，諾貝爾和平獎無法轉讓、共享或撤銷。此前，委內瑞拉反對派領袖馬查多曾暗示，她可能會把自己的2025年和平獎給予美國總統川普。

    路透社報導，挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）發布聲明指出，依據諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）章程，獎項一經頒布即為最終版且永久性的決定，不接受任何申訴。該機構同時強調，委員會在獎項發布後，不會對得主後續行為或言論發表評論。

    挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）與挪威諾貝爾協會8日表示，「一旦諾貝爾獎項公布，就不可能被撤銷、分用或轉讓他人」，並說：「這項決定為最終裁定，永遠有效。」

    本月5日，馬查多（Maria Corina Machado）在美國福斯新聞（Fox News）接受主持人尚漢尼提（Sean Hannity）採訪時說，將和平獎贈予川普（Donald Trump），會是委內瑞拉人民為美國上週俘獲該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）而表達的感謝之舉。

    尚漢尼提追問，「你是否曾提出要把諾貝爾和平獎給他？」他問：「這真的發生了嗎？」

    馬查多回應說：「其實還沒發生。」

    川普長久以來對諾貝爾和平獎展現濃厚興趣，並不時將獎項與自身外交成果做連結。他表示，下週在華府與馬查多會面時，若獲贈該獎，他將感到極大榮耀。

    馬查多過去是委內瑞拉國民議會（National Assembly）成員，但遭效忠馬杜洛的機關禁止參與2024年大選。她隨後支持前外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）。

    龔薩雷茲雖被廣泛視為真正的勝選者，馬杜洛卻仍宣布連任。獨立觀察家的選票稽查顯示，委國官方開票結果存在明顯異常。（編譯：蔡佳敏）1150111

