高市早苗擬解散眾院 執政聯盟夥伴日本維新會高層說話了

對於高市早苗（右）研議解散眾議院，日本維新會共同代表藤田文武（左）說，「我們要做的就是切實推進籌備」。圖為去年10月兩黨會談合作。（歐新社）

鑒於有媒體指出，日本首相高市早苗正研議在1月23日解散眾議院，日本維新會共同代表藤田文武今天表示，未與首相談及何時解散眾院等情況，「我們要做的就是切實推進籌備」。

日本「讀賣新聞」昨天報導，高市早苗開始研議，考慮在1月23日召集的例行國會一開始即解散眾議院，眾院選舉可能於2月上旬至中旬舉行。

高市早苗領導的自民黨陣營目前在眾議院擁有199席，加上執政聯盟夥伴日本維新會的34席，合計233席，剛好是眾院全部465席的過半門檻233席。

共同社報導，日本維新會共同代表、眾議院議員藤田文武今天告訴媒體，解散眾院是首相之權，「做好隨時能戰的準備是眾議員的宿命，我們要做的就是切實推進籌備」。

藤田文武還說明，未跟高市早苗談到何時解散眾議院等具體情況，他認為「困難」之處是就自民黨與維新會產生競爭的選區展開協調。

被問及如果眾議院解散，維新會謀求的政策是否會延後實現，藤田文武回答：「我想這是到時候再考慮的事項。」

